Госгеокадастр: земельный мораторий после 1 января останется в силе

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра напомнила, что решение Верховной Рады не продлевать мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения не означает, что с 1 января в Украине открывается "дикий" рынок земли.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В переходных положениях Земельного кодекса Украины говорится, что купля-продажа сельхозземли запрещена до вступления в силу закона об обороте земель, но не раньше 1 января 2020 года. То есть основным условием снятия моратория является не дата, а принятие специального закона. Он пока что прошел только первое чтение.

"Ежегодное продление моратория не имело юридического смысла, а выполняло прежде всего PR-цели для отдельных политических сил. Отсутствие популизма, продемонстрированное парламентом в этом году, никак не повлияет на правила игры на земельном рынке. Поэтому любые панические прогнозы не обусловливают никаких оснований", - заявил глава Госгеокадастра Денис Башлык.

Напомним, что 2019 год Украина тоже начинала без продленного моратория. Соответствующий закон был принят в декабре 2018 года, но подписан только в феврале 2019 года. Никакого "дикого" рынка в Украине за это время не появилось.

Тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман тоже говорил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения останется в силе независимо от того, продлит его Верховная Рада или нет.

Мораторий на продажу земли впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Его рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года.