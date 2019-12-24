Полюбите экспортера

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Национальный экспорт Украины значительно уступает импорту. По данным Государственной служба статистики, в январе-октябре этого года негативное сальдо внешней торговли Украины товарами возросло на 5,75% по сравнению аналогичным периодом 2018 года - до $8,463 млрд. В экспорте доминируют сырье и продукция первичной обработки (зерновые культуры, подсолнечное масло, железная руда, черные металлы), а не высокотехнологическая продукция отраслей машиностроения. Исправить ситуацию позволит запуск и реальное финансирование отечественного Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

Его создание предусмотрено принятым в 2016 году законом "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта". Закон предусматривает перечень секторов промышленности, которые могут претендовать на поддержку ЭКА (в 2016 году МЭРТ оценивал долю таких секторов в 16,5% общего экспорта украинских товаров).

Хотя запуск ЭКА последний раз анонсировали к концу нынешнего года, воз и ныне там. Запуск структуры тормозился из-за отсутствия достаточного финансирования. Кроме того, как считает торговый представитель Украины – заместитель министра развития экономики торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, полноценный запуск ЭКА возможен только после усовершенствования законодательства, и это один из приоритетов на ближайший год.

Благодаря специализированным финансовым учреждениям в виде экспортно-кредитных агентств более чем 100 стран мира осуществляют господдержку экспорта. Наиболее известны Eximbank (США), NEXI (Япония), Euler Hermes (Германия), COFACE (Франция). В Европе ЭКА не имеют лишь Албания, Молдова и Украина.

Пока медлим с запуском ЭКА, на нашей территории реализуют проекты зарубежные экспортно-кредитные агентства. Они ослабляют конкурентноспособность отечественного производителя на внутреннем рынке, предлагая выгодное украинским импортерам финансирование на приобретение собственной приоритетной продукции.

Украинские предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность, вынуждены создавать предприятия за рубежом и выводить производства из Украины, чтобы зарубежные ЭКА поддерживали их как производителей в этих странах. Отрицательное сальдо торгового баланса Украины негативно влияет на макроэкономические показатели. А отсутствие системной поддержки отечественного экспорта делает Украину зависимой от внешних заимствований. Если хотим закончить с пагубной практикой, надо полюбить отечественного экспортера, необходимо разработать и поэтапно реализовывать экспортную стратегию Украины.