Життя після фінішу: як пережити післямарафонську депресію та грамотно відновитися

Щоб цей стан не перетворився на глибоку апатію або, що гірше, не спровокував травму через бажання негайно почати тренуватися знову, потрібен чіткий план. Розділимо його на фізіологію та психологію.

У спортивній психології цей стан має офіційну назву – Post-race blues (післястартова депресія). Пів року (а хтось і рік) ви жили в режимі жорсткої дисципліни: ранні підйоми, інтервали, довгі кроси на вихідних, контроль харчування. Ваш мозок щодня отримував порцію дофаміну від наближення до Великої Мети. А після фінішу ця мета зникла. Разом із нею зник і звичний розклад життя.

У перший тиждень друзі ще слухатимуть ваші розповіді про те, як ви тримали темп попри судоми. Здавалося б, час радіти. Але замість тріумфу всередині з’являється дивна, липка порожнеча. Ви дивитеся у вікно, і в голові лунає одне питання: «А що далі?» Дуже швидко ви розумієте: чергова розмова про марафон уже не викликає інтересу у співрозмовників. Ця дистанція і ця перемога були дійсно важливими тільки для вас.

Але ранок понеділка після великого недільного старту завжди однаковий. Ви прокидаєтеся з відчуттям, ніби вас переїхала вантажівка. Спускатися сходами – справжнє випробування. Омріяна медаль вже висить на стіні поряд з іншими, а в соцмережах зібрані десятки лайків під фінішним фото.

Ви перетнули фінішну лінію та подолали свій перший марафон, півмарафон чи «десятку». Рідні та близькі обіймають вас, на шиї – медаль, на обличчі – посмішка, а в тілі – абсолютне виснаження. Ввечері на вас чекає заслужена піца та пиво.

Ремонтні роботи для тіла

Головна помилка аматорів – плутати себе з професіоналами. Забудьте про «відновлювальний біг» наступного дня після марафону. У професіоналів інша біомеханіка та рівень підготовки. Для аматора будь-який біг у перші дні після довгої дистанції – це жорстоке добивання травмованих м’язових волокон.

Фото: EPA/UPG Бігуни після завершення марафону

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Перші 48 годин

Ніякого бігу, тільки легка ходьба. Прогуляйтеся з собакою (мій пес Лакі в такі дні отримує найповільніші, але найдовші прогулянки), сходіть за кавою. Ходьба розганяє молочну кислоту без ударного навантаження на суглоби.

Можна одягнути компресійні гетри або шкарпетки одразу після фінішу і ходити в них наступні два дні (можна навіть спати). Вони механічно допомагають венам підіймати кров від втомлених ніг назад до серця.

У перший день не можна йти в сауну чи приймати дуже гарячу ванну. Ваші м’язи запалені, а серце і так відпрацювало на межі. Гаряча вода лише посилить запалення і набряк. Оптимально – прохолодний душ або ванна кімнатної температури. У лазню чи на масаж можна йти лише на 3–4-й день.

У перші дні також можуть виникнути нетипові симптоми. Після свого першого марафону я відчув проблеми: дихати було важко, тиск підстрибував, паморочилося в голові. На моє звернення до дружини щодо пігулки «від серця» отримав відповідь, що у нас ще таких немає. Після візиту до терапевта та кардіограми з’ясувалося, що із серцем усе добре. Симптоми були викликані частковим зміщенням хребців унаслідок тривалого бігу та ударного навантаження на хребет. Візит до невропатолога одразу вирішив проблему. Прислухайтеся до свого тіла, звертайтеся до лікарів та не панікуйте.

Фото: EPA/UPG Люди плавають у басейні

Від 3 до 14 днів після фінішу

Через 3–4 дні можна підключати легке кардіо без ударного навантаження. Ідеальний варіант – басейн. Вода знімає гравітаційне навантаження з хребта і м’яко масажує тіло.

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Велосипед у дуже легкому темпі (на низькому пульсі) теж чудово розганяє кров у ногах.

Повертатися до бігу рекомендую не раніше ніж через 7–10 днів після марафону або «половинки». І це мають бути короткі пробіжки по 20–30 хвилин виключно в пульсовій зоні відновлення.

Святкова піца та пиво після фінішу – це святе. Але з понеділка організму потрібен будівельний матеріал для ремонту мікророзривів. Збільште кількість білка (яйця, курка, риба) та обов’язково пийте багато води з електролітами (особливо магній та калій). Забудьте на певний час про дієти та дефіцит калорій. Крім того, після фінішу ваш імунітет перебуває на нулі. Будь-який вірус може спричинити хворобу, особливо восени, у час дощів та холодних приміщень. Одягайтеся по погоді та уникайте переохолоджень.

Фото: EPA/UPG Бігуни допомагають колезі під час проходження марафону

Як вийти з психологічної ями

Фізичний біль мине за тиждень. А от порожнеча в голові може тривати місяцями. Ось практичні кроки, які допоможуть повернути радість до спорту:

Цифровий детокс (правило «Шухляди»).

Ваш головний ворог зараз – це ваш спортивний годинник та додаток Strava. Зніміть свій Garmin, Apple Watch чи Samsung і покладіть у шухляду на тиждень. Одягніть звичайний механічний годинник. Перестаньте вимірювати пульс спокою, кроки, калорії та VO2 Max. Дайте мозку відпочити від цифр. У Strava теж краще не заходити – там усі ділитимуться своїми фінішами, і ви підсвідомо почнете порівнювати свій темп із чужим.

Повернення сімейних боргів.

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Будемо чесними: підготовка до марафону чи Ironman робить з нас егоїстів. Останні кілька місяців ваші вихідні починалися не з сімейних сніданків, а з тривалих кросів на 2–3 години. Ви були втомленими, часто лягали спати раніше і уникали активних вихідних, щоб відпочити або «поберегти ноги». Час віддавати борги. Присвятіть ці вільні години родині. Сходіть із дружиною/чоловіком та дітьми у кіно, поїдьте за місто, куди не треба брати кросівки. Зробіть так, щоб ваші близькі не зненавиділи ваше хобі.

Фото: EPA/UPG Фініш. Марафон позаду

Зміна інформаційного поля.

Ваш YouTube та Instagram забиті роликами про техніку бігу, оглядами кросівок та харчування. Алгоритми тримають вас у спортивній бульбашці. Зробіть вольове зусилля, почніть читати художню літературу. Відкрийте Ремарка, Фаулза чи Жадана. Почніть або відновіть перегляд серіалів. Не обов’язково про спорт. Перемкніть мозок з аналітики кілометрів на сюжетні лінії та емоції. Це найкраще ментальне відновлення.

Правило 14 днів для нових слотів. Знаєте, що робить бігун на другий день після фінішу, коли відчуває порожнечу? Він переходить на сайти організаторів і на імпульсі купує реєстрацію на наступний старт. Це спроба швидко отримати нову дозу дофаміну. Запровадьте для себе жорстке правило: ніяких покупок слотів протягом двох тижнів після фінішу. Дайте емоціям охолонути. Вибирати наступну ціль треба з холодною головою, враховуючи стан здоров’я, фінанси та сімейні плани, а не через «ломку» за медалями.

У наступних статтях ми окремо зупинимося на тому, як планувати новий сезон і не стати жертвою маркетингу.

Марафон закінчується не під фінішною аркою. Він закінчується тоді, коли ви повністю відновлюєте своє тіло та розум. Не бійтеся цієї післястартової порожнечі – це просто тиша, яку організм бере для того, щоб стати сильнішим.

Дозвольте собі побути просто людиною: сином або донькою, чоловіком або дружиною, батьком або матір’ю. Повісьте медаль на стіну і на кілька тижнів забудьте про темп. А одного холодного листопадового ранку ви прокинетесь, подивитеся на свої кросівки в коридорі і відчуєте те саме забуте, але таке потужне бажання – просто вийти і побігти. Або записатися в басейн. Заради самого процесу.

Фото: EPA/UPG Марафон у Празі

Відновлення – це лише частина шляху. Якщо ви хочете підійти до наступного сезону системно, безпечно та без травм, запрошую вас до мого Telegram-каналу «Iron Officer» (t.me/iron_officer_ua). Там я безкоштовно ділюся детальними програмами підготовки (від 10 км до марафону), розписаними по тижнях та днях. З будь-яких питань щодо бігу, плавання, велосипеда або індивідуальних тренувань пишіть мені в соціальних мережах або на пошту: [email protected].