Залучення дітей до спорту: головні помилки дорослих та практичні поради

Тоді ідеальним варіантом стають діти, яких обов’язково потрібно відволікти від гаджетів і привчити до регулярних активностей. Ідея абсолютно правильна. Але головна помилка дорослих – спроба перетворити дитину на «маленького дорослого» й нав’язати монотонні обсяги кілометрів замість того, щоб розпалити щирий інтерес.

У певний момент ви хочете залучити до свого захоплення близьких: партнера, друзів чи колег. Хтось погоджується, хтось відмовляється, а дехто каже, що при здоровому глузді не готовий бігти кілька годин, та ще й платити за це гроші.

Уявімо: ви – аматор-спортсмен, активно готуєтеся до свого першого, другого чи десятого марафону. На вашій стіні красується з десяток медалей, які свідчать про цілеспрямованість, дисципліну та силу волі. У соцмережах регулярно публікуєте фото ранкових пробіжок на тлі сходу сонця. Ви не пропускаєте локальні старти та відвідуєте інші міста й країни для участі у великих змаганнях.

3–6 років: рух виключно через гру та наслідування

Ніяких нормативів і секундомірів. Біг за м’ячем, катання на біговелі чи самокаті, плескання у воді формують базову координацію без ризику психологічного відторгнення.

Діти копіюють поведінку, а не лекції. Якщо ви щоранку виходите на пробіжку, дитина сприймає спорт як природну частину життя. У мене це було постійно: син питав, куди я біжу чи їду й чи можна зі мною, а потім регулярно казав, що хоче робити як тато.

Реклама

Фото: EPA/UPG Маленький футболіст б'є по м'ячу

Уже з трьох років малечу можна реєструвати на дитячі забіги (100–300 метрів), зокрема разом із батьками. Ваш чемпіон чи чемпіонка на фініші отримає яскраву медаль, наліпки та смаколики, що сформує стійку асоціацію: «спорт – це радість». Мій син у три роки біг, тримаючи мене за руку, і вигукував, щоб ми бігли ще швидше. Цілеспрямованість та жага до перемоги формуються змалечку.

7–9 років: різноманітність замість ранньої спеціалізації

Оптимальний варіант у такому віці – поєднувати плавання, велосипед і бігові естафети. Це зміцнює серцево-судинну систему без одноманітного перевантаження суглобів.

Читайте також Марафонська осінь. План на дистанцію

Фокус має бути на техніці (м’яка постановка стопи, спокійне дихання), а не на секундах чи метрах. Дуже мотивують виїзні пригоди: квест «доїхати на велосипедах до озера за 5 км на пікнік» працює краще за будь-яке тренування на стадіоні. Запропонуйте дитині колекціонувати власні стартові номери – це її особиста гордість.

10–12 років: соціалізація та командний дух

Монотонність наодинці втомлює, тому вирішальну роль відіграє середовище. Спортивна секція тріатлону, плавання чи велоспорту з адекватним тренером та друзями – найкраще рішення.

Реклама

Фото: EPA/UPG Уболівальник збірної Англії з футболу перед матчем

Можна поступово знайомити підлітка з пульсовими зонами та важливістю відновлення. Власні спортивні годинники, відстеження дистанцій у Strava та закриття віртуальних челенджів дають відчуття контролю над прогресом і додають азарту.

Крім того, у цьому віці діти активно грають у командні види спорту, зокрема футбол, що сильно розвиває комунікативні навички. Я особисто все дитинство грав у «дворовий футбол», що допомогло мені знайти багато друзів.

13–17 років: автономія та навички тайм-менеджменту

Це критичний період: через гормональні зміни, підготовку до іспитів та зміну пріоритетів підлітки часто закидають спорт. Ваше завдання – не змушувати, а стати партнером. Дайте їм свободу вибору екіпірування чи навіть виду спорту.

Фото: EPA/UPG Годинник для бігу

Поясніть, що спорт не забирає час у навчання, а навпаки, вчить структурувати день. Як людина, що успішно поєднує спорт зі стандартним робочим графіком з понеділка до п’ятниці та сім’єю, можу запевнити: дисципліна зі спорту чудово переноситься на життя.

А під час іспитів циклічні тренування стають ще й незамінним інструментом ментального перезавантаження.

Роль тренера та психологічна безпека

Реклама

Організатори великих бігових подій в Україні проводять дитячі старти: 300 метрів (від трьох до шести років), 500 метрів (сім-вісім років) та 1000 метрів (9–12 років). Але для регулярних занять головне – вибір хорошого тренера. Від цього залежить майже все. Інформація про таких фахівців часто передається через «сарафанне радіо».

Не соромтеся змінювати гуртки, якщо дитині не подобається наставник. Звертайте увагу на червоні прапорці: якщо дитина регулярно повертається пригніченою, уникає зорового контакту з тренером, боїться його або якщо скаржиться на біль, а тренер називає це «лінню», – це сигнал для негайної зміни секції.

Фото: EPA/UPG Тренер показує, як правильно працювати з м'ячем

Інколи дитина може просто відмовитися йти на тренування. Не тисніть. Запитайте про причину: можливо, вона не виспалася або посварилася з друзями. Пропустити одне заняття краще, ніж сформувати ненависть до спорту через примус.

Хваліть за зусилля, а не за місце. Хтось завжди прибігає останнім. Якщо це ваша дитина, категорично заборонено її критикувати. Скажіть: «Ти молодець, що не здався й добіг до кінця, я тобою дуже пишаюся».

Дайте дитині автономію у виборі екіпірування: нехай вона сама обере колір кросівок чи форму шолома з тих варіантів, що відповідають критеріям безпеки та вашому бюджету. Річ, обрана самостійно, носиться з набагато більшим ентузіазмом.

Харчування юного спортсмена

Діти спалюють вуглеводи значно швидше за дорослих. За 40–60 хвилин до тренування чи старту дайте банан або невеликий злаковий батончик.

Намагайтеся відмовити дитину від солодких газованих напоїв на користь звичайної води. Проте не будьте тираном: під час довгої сімейної велопрогулянки кілька ковтків солодкого соку чи чаю з термоса можуть стати чудовим моральним допінгом. А похід на піцу чи за морозивом після фінішу закріплює позитивні емоції від активності.

Реклама

Екіпірування та лайфхаки за видами спорту

Батьки часто припускаються двох крайнощів: або купують найдешевше спорядження, яке відбиває бажання тренуватися, або витрачають космічні суми на професійний карбон для семирічної дитини. Якщо щиро бажаєте, щоб дитина займалася спортом, є речі, на яких не варто економити.

Фото: EPA/UPG М'ячі в одному з магазинів

Біг

Купувати кросівки «на виріст» – вигідно для гаманця, але небезпечно для дитячих стоп. Ніколи не використовуйте для бігу кросівки із запасом у 1,5–2 розміри. Дитина в них спотикатиметься, а стопа формуватиметься неправильно. Підошва має бути гнучкою (легко згинатися в руках).

Важкі трекінгові моделі залишаємо для походів. Перший забіг мого сина був у прохолодну погоду, тому він біг у важких осінніх черевиках. Він дуже старався, сильно втомився, і йому було важко дихати. Забіг тривалістю дві хвилини не зашкодить, але для тривалих тренувань це неприпустимо.

Фото: EPA/UPG Учасники дитячого марафону в Афінах, Греція

Забудьте про бавовняний одяг, який під час активності стає мокрим, важким і починає натирати. Лише легка яскрава синтетика. А шкарпетки можна перетворити на елемент гри: дозвольте дитині бігати в яскравих шкарпетках із супергероями чи кумедними принтами – це додає фану.

Щоб дитина не впала через розв’язаний шнурок, купіть еластичні силіконові затяжки-шнурки. Вони дозволяють взуватися за секунду й ніколи не розв’язуються. Їх легко знайти на маркетплейсах.

Велосипед

Безпека завжди на першому місці. Шолом – це аксіома. Якщо дитина відмовляється його одягати, – велосипед залишається вдома. Жодних компромісів. Також ви повинні заздалегідь подбати про такі базові елементи безпеки, як яскравий одяг та світловідбивні елементи. І найголовніше: суворо забороніть рух автомобільними дорогами загального користування. Навіть із ліхтарем це смертельний ризик для дитини. Тільки парки, велодоріжки та закриті майданчики.

Реклама

Фото: EPA/UPG Підліток проходить дистанцію на велосипеді

Важкий сталевий «ашанбайк» назавжди відіб’є бажання крутити педалі, бо дитина просто не зможе зрушити його з місця на підйомі. Шукайте легкі алюмінієві рами. Також батьки часто опускають сідло так низько, щоб дитина сиділа й спиралася обома ногами на землю повною стопою. Це вбиває коліна! У нижній точці педалі нога має бути майже рівною (ледь зігнутою). Навчіть дитину злазити з сідла на раму під час зупинки.

Як не дивно, перемикання передач для дитячого велосипеда є важливим. Для дітей віком сім-десять років концепція двох перемикачів (спереду й ззаду) занадто складна. Ідеальний дитячий велосипед повинен мати одну зірку спереду й шість-вісім ззаду.

Плавання

Головна причина дитячих істерик у басейні – вода в очах. Тому важливим є правильний підбір окулярів для плавання. Правильний тест: притисніть лінзи до очей дитини без натягування ремінця. Якщо вони присмокталися й тримаються кілька секунд, – розмір ідеальний. Це стосується й дорослих, але про це в наступних статтях.

Фото: EPA/UPG Дитина купається в басейні

Якщо дитина схильна до отитів або боїться води у вухах, придбайте спеціальні м’які силіконові беруші для плавання та неопренову пов’язку на голову, яка їх додатково фіксуватиме.

Самі заняття повинні бути цікавими. Замість того, щоб змушувати дитину «плавати від бортика до бортика» (це нудно навіть дорослим), купіть гумові кільця, які тонуть. Гра «хто дістане більше кілець із дна» непомітно тренує затримку дихання, пірнання та базову витривалість. Для пошуку інших цікавих активностей у басейні з дітьми можна переглянути YouTube.

Тріатлон

Віддавати дитину в цей вид спорту краще у вісім-десять років. Це важко фізично й психологічно. Для дітей перехід від одного виду спорту до іншого – це часто стрес. Якщо дитина регулярно бере участь у дитячих стартах з акватлону чи тріатлону, придбайте базовий стартовий комбінезон (trisuit). Він швидко сохне, у ньому зручно плисти, їхати й бігти, і не треба витрачати час на переодягання в мокрому стані.

Фото: EPA/UPG Початок змагань із тріатлону серед молоді

Ваші десятки медалей на стіні – це ваша особиста гордість. Але щира усмішка дитини, яка щойно подолала свої перші 300 метрів, тримаючи вас за руку, варта значно більшого. Головна мета дитячого спорту – не виховати олімпійського чемпіона, а виростити здорову, впевнену в собі людину, з якою у вас є спільні цінності. Не женіться за секундами. Створюйте спільні позитивні спогади, і, цілком імовірно, одного дня ваша дитина сама запропонує вам пробігти справжній марафон разом.

Якщо ви бажаєте отримати більше детальної інформації щодо циклічних видів спорту, переходьте на мій Telegram-канал («Iron Officer»). У разі додаткових питань чи потреби в індивідуальних консультаціях або для співпраці звертайтеся в соціальних мережах або пишіть на електронну пошту: [email protected].

Обирайте свій рівень та починайте рух до мети системно й безпечно. Дисципліна б’є клас!