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З окупованої частини Херсонщини повернули ще 14 дітей

Це - чотири хлопчики та 10 дівчат віком від 6 до 17 років. 

З окупованої частини Херсонщини повернули ще 14 дітей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

З окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14 дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Серед них 4 хлопчики та 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Також повернули одну повнолітню особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування", - написав він у Telegram. 

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Прокудін зазначив, що всі вони долали складні випробування, перебуваючи під тиском окупаційного режиму. Серед повернутих дітей - шістнадцятирічний хлопець, якого російські загарбники змушували ставати на військовий облік, 17-річна дівчина, яка прагнула здобувати українську освіту попри ризики та контроль ворога; 10-річна дівчинка, котра мріяла повернутися додому і робила все можливе, аби опинитися в безпеці.

Врятувати дітей вдалося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та завдяки співпраці з благодійною організацією "Save Ukraine". 

Зараз усі діти та їхні рідні перебувають у безпеці, їм надають необхідну допомогу.

Загалом від початку року на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонської області вже вдалося повернути 204 дитини.

Дякую команді «Save Ukraine», Офісу Президента України, уповноваженим органам та всім партнерським організаціям за боротьбу за кожного нашого громадянина.

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