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​15 років тюрми отримала зрадниця за підготовку вибухів у Вінниці

Вона мала замінувати авто військового і будівлю поліції

​15 років тюрми отримала зрадниця за підготовку вибухів у Вінниці
фото ілюстративне
Фото: Укрінформ

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив 15 років увʼязнення з конфіскацією майна агентці російської воєнної розвідки за підготовку вибухів у Вінниці.

Як ідеться на сайті СБУ, контррозвідники викрили та затримали зловмисницю торік у березні.

Завербована безробітна жителька Київщини шукала «легкі» заробітки в телеграм-каналах, де на неї і вийшли російські спецслужби. За вказівкою куратора жінка приїхала до Вінниці, орендувала житло і забрала із заздалегідь підготовленого схрону два саморобні вибухові пристрої.

Зрадниця планувала замінувати автомобіль українського військового і будівлю поліції. Поруч із цими об'єктами вона мала встановити приховані відеокамери, щоб окупанти могли відстежити цілі й віддалено підірвати бомби.

Співробітники СБУ затримали зрадницю «на гарячому», коли вона облаштовувала камеру поблизу машини військовослужбовця. Під час обшуків у неї вилучили вибухівку і телефон із доказами злочину.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 

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