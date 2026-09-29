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Туск: Російські атаки стали дедалі ближчі до польського кордону і набули постійного характеру

Прем'єр наголосив, що на країну чекають важкі місяці.

Туск: Російські атаки стали дедалі ближчі до польського кордону і набули постійного характеру
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країну очікують "дуже складні тижні та місяці" через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки поблизу польського кордону вже набули постійного характеру.

Про це Туск заявив перед засіданням Ради міністрів, повідомляє телеканал TVP.

Польські військові змушені регулярно піднімати авіацію через атаки Росії поблизу кордону, зокрема в районах прикордонних переходів та інфраструктури. Туск наголосив, що польські служби перебувають у стані підвищеної готовності, а уряд зосереджений на тому, щоб загроза не поширилася на територію Польщі.

Прем’єр додав, що Варшава отримує оперативну інформацію про загрози, які наближаються до її території, від України. 

  • Водночас, за даними оперативного командування Збройних сил Польщі, російський безпілотник упав на українській території поблизу пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин.
  • Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що йшлося про реактивний безпілотник, який упав приблизно за два кілометри від польсько-українського кордону в районі Дорогуська.
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