Туск: Російські атаки стали дедалі ближчі до польського кордону і набули постійного характеру

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країну очікують "дуже складні тижні та місяці" через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки поблизу польського кордону вже набули постійного характеру.

Про це Туск заявив перед засіданням Ради міністрів, повідомляє телеканал TVP.

Польські військові змушені регулярно піднімати авіацію через атаки Росії поблизу кордону, зокрема в районах прикордонних переходів та інфраструктури. Туск наголосив, що польські служби перебувають у стані підвищеної готовності, а уряд зосереджений на тому, щоб загроза не поширилася на територію Польщі.

Прем’єр додав, що Варшава отримує оперативну інформацію про загрози, які наближаються до її території, від України.

Напередодні, під час російської атаки по Україні, урядовий Центр безпеки Польщі надіслав жителям Люблінського воєводства попередження про можливу повітряну загрозу. Польський повітряний простір при цьому порушений не був.