США виводять війська з Іраку після понад двох десятиліть: в регіоні очікують посилення впливу Ірану

Американські військові мають залишити останні бази в Іраку до 30 вересня. Виведення військ відбувається після понад двох десятиліть американської військової присутності в країні та на тлі війни США з Іраном.

Про це пише Reuters.

Медіа зазначає, що відхід американських сил може посилити позиції Ірану та пов'язаних із ним озброєних угруповань в Іраку.

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Водночас іракські представники у сфері безпеки попереджають про ризик активізації бойовиків "Ісламської держави", які зберігають мережу сплячих осередків.

Виведення військ було погоджене у 2024 році за адміністрації Джо Байдена, а реалізується вже адміністрацією Дональда Трампа. Іран та його союзники називають завершення американської військової присутності перемогою.

Що передувало?

США вторглися в Ірак у 2003 році, щоб повалити режим Саддама Хусейна. Після цього американські війська залишалися в країні, підтримували новий уряд і вели багаторічну боротьбу з повстанцями.

Наприкінці 2011 року США вивели свої сили.Однак менш ніж за три роки американські військові повернулися до Іраку, цього разу для підтримки іракських сил у боротьбі проти ІД. Основні бойові дії проти угруповання тривали з 2014 до 2017 року.

За понад два десятиліття війни в Іраку США втратили 4500 американців. Цьогоріч у війні проти Ірану загинули 18 американських військовослужбовців, семеро з них – в Іраку.