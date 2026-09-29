​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ГоловнаСвіт

У Пентагоні через витік могли розкрити дані понад 3 мільйонів людей

Серед "злитої" інформації – номери соцстрахування та відомості про посади працівників.

У Пентагоні через витік могли розкрити дані понад 3 мільйонів людей
Пентагон
Фото: EPA/UPG

Через несанкціонований доступ до системи Пентагону стали доступними персональні дані понад 3 мільйонів людей. Серед інформації, яка опинилася під загрозою, 2 номери соціального страхування та відомості про посади військових і цивільних працівників.

Про це ABC News повідомив представник Міноборони США.

За його словами, інцидент зачепив 2,76 млн живих людей і 294 тисячі померлих. Несанкціонований доступ до системи тривав із жовтня 2025 року до липня 2026-го. Після того як проблему виявили, вразливість усунули.

Йдеться про систему Defense Manpower Data Center (DMDC), яка є одним із основних сховищ кадрової інформації Пентагону. Вона містить понад 60 млн записів про військовослужбовців, цивільних працівників, підрядників, ветеранів, пенсіонерів та членів військових родин.

Масштаб витоку може мати наслідки для національної безпеки. Водночас американські оборонні чиновники заявляють, що наразі не мають доказів використання цих даних. Людям, яких зачепив інцидент, пропонують послуги із захисту особи та моніторингу кредитної історії.

  • Про витік стало відомо на тлі іншого інциденту у США – можливого злому сайту ФБР для пошуку роботи FBIJobs.gov. Хакери заявляли, що отримали імена співробітників Бюро, їхні домашні адреси, особисті та робочі контакти, номери соціального страхування, дати народження та контакти для екстрених випадків. 
  • Працівників, яких міг зачепити інцидент, уже почали повідомляти. Їм також рекомендували бути уважними до підозрілих дзвінків.
  • Водночас хакерське угруповання ShinyHunters згодом заявило, що не публікуватиме отриману інформацію.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies