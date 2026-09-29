У Пентагоні через витік могли розкрити дані понад 3 мільйонів людей

Через несанкціонований доступ до системи Пентагону стали доступними персональні дані понад 3 мільйонів людей. Серед інформації, яка опинилася під загрозою, 2 номери соціального страхування та відомості про посади військових і цивільних працівників.

Про це ABC News повідомив представник Міноборони США.

За його словами, інцидент зачепив 2,76 млн живих людей і 294 тисячі померлих. Несанкціонований доступ до системи тривав із жовтня 2025 року до липня 2026-го. Після того як проблему виявили, вразливість усунули.

Йдеться про систему Defense Manpower Data Center (DMDC), яка є одним із основних сховищ кадрової інформації Пентагону. Вона містить понад 60 млн записів про військовослужбовців, цивільних працівників, підрядників, ветеранів, пенсіонерів та членів військових родин.

Масштаб витоку може мати наслідки для національної безпеки. Водночас американські оборонні чиновники заявляють, що наразі не мають доказів використання цих даних. Людям, яких зачепив інцидент, пропонують послуги із захисту особи та моніторингу кредитної історії.

Про витік стало відомо на тлі іншого інциденту у США – можливого злому сайту ФБР для пошуку роботи FBIJobs.gov. Хакери заявляли, що отримали імена співробітників Бюро, їхні домашні адреси, особисті та робочі контакти, номери соціального страхування, дати народження та контакти для екстрених випадків.