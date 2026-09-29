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Іран та США на початку тижня проведуть переговори через посередників

Дипломатія зрушила з мертвої точки.

Іран та США на початку тижня проведуть переговори через посередників
прапори США та Ірану
Фото: Укрінформ

У понеділок та вівторок у США очікуються переговори американської та іранської сторін щодо війни на Близькому Сході, медіатором у яких виступить Катар.

Як пише The Times of Israel, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі досі перебуває у Штатах, так само як представники Катару. Перемовини стосуватимуться змін до семиденного плану відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, який запропонував Тегеран.

США раніше відкинули пропозицію, вимагаючи від Ірану поступок щодо відмови від ядерної програми. Піти на компроміс з Дональдом Трампом режим аятоли нібито закликають і посередники.

Натомість іранська делегація досі переконує, що здатна витримати тиск Сполучених Штатів і натомість вимагає поступок та відмови від воєнних дій з боку Білого дому.

Іран на вихідних заявив, що вважає дипломатію єдиним способом вирішення конфлікту з американцями.

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