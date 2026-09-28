Литва запровадила національні санкції проти Усманова і Фрідмана

Усманову і Фрідману на п’ять років заборонили в’їзд до країни після їхнього виключення зі санкційного списку ЄС.

Литва з 25 вересня почала застосовувати національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Про це повідомив представник Департаменту міграції Литви Рокас Пукінскас, пише LRT.

За його словами, після звернення міністра закордонних справ глава МВС ухвалив рішення включити Усманова та Фрідмана до національного списку персон "нон ґрата". Департамент міграції після отримання рішення одразу вніс обох бізнесменів до цього переліку.

Їм заборонили в'їзд до Литви строком на п'ять років. Відповідно до литовського законодавства, таку заборону можуть переглянути та продовжити, якщо особа становить загрозу національній безпеці або громадському порядку.

Рішення Вільнюса було ухвалене після того, як Євросоюз виключив Усманова та Фрідмана зі свого санкційного списку під час перегляду обмежень щодо осіб, пов'язаних із війною Росії проти України.

Окрім Литви, національні санкції проти двох російських олігархів уже запровадила Естонія. Раніше аналогічне рішення ухвалила Латвія.