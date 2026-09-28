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Каллас: ЄС намагається доставити допомогу в окуповані Олешки та готує новий пакет санкцій проти РФ

Ситуація в окупованому місті демонструє наслідки російської окупації для цивільного населення.

Каллас: ЄС намагається доставити допомогу в окуповані Олешки та готує новий пакет санкцій проти РФ
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Євросоюз намагається забезпечити доставку гуманітарної допомоги жителям окупованих Олешок на Херсонщині та готує новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, пише Укрінформ.

"Так, ми готуємо наймасштабніший перелік нових санкційних обмежень. Але ця ситуація також чітко показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях", – сказала Каллас.

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Вона зазначила, що гуманітарна ситуація в Олешках демонструє наслідки російської окупації для цивільного населення.

"Коли хтось запитує: "Чому б просто не віддати ці території?", то це звучить так легко. Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях", – наголосила представниця ЄС.

За її словами, ситуація в Олешках має нагадувати, що під час обговорення окупованих територій йдеться не лише про території, а передусім про людей, які там залишаються.

"Звичайно, ми намагаємося забезпечити доставку гуманітарної допомоги й допомагаємо Україні захищати себе та своїх людей", – додала Каллас.

  • Сили оборони дронами змогли доставили близько 4000 кілограмів продуктів на 100 визначених локацій в Олешках. За інформацією очільника ОВА Прокудіна, російські військові відбирають гуманітарну допомогу та затримують місцевих жителів, які намагаються її отримати. 
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