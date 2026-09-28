Каллас: ЄС намагається доставити допомогу в окуповані Олешки та готує новий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз намагається забезпечити доставку гуманітарної допомоги жителям окупованих Олешок на Херсонщині та готує новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, пише Укрінформ.

"Так, ми готуємо наймасштабніший перелік нових санкційних обмежень. Але ця ситуація також чітко показує, що відбувається з людьми на окупованих територіях", – сказала Каллас.

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Вона зазначила, що гуманітарна ситуація в Олешках демонструє наслідки російської окупації для цивільного населення.

"Коли хтось запитує: "Чому б просто не віддати ці території?", то це звучить так легко. Але насправді йдеться про людей, які страждатимуть на цих територіях", – наголосила представниця ЄС.

За її словами, ситуація в Олешках має нагадувати, що під час обговорення окупованих територій йдеться не лише про території, а передусім про людей, які там залишаються.

"Звичайно, ми намагаємося забезпечити доставку гуманітарної допомоги й допомагаємо Україні захищати себе та своїх людей", – додала Каллас.