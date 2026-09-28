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Ультраправе “Національне об'єднання” вперше сформує власну групу у французькому Сенаті

У неділю обрали дев’ятьох сенаторів від цієї політичної сили – на додаток до трьох, які отримали місця у 2023 році. 

Ультраправе “Національне об'єднання” вперше сформує власну групу у французькому Сенаті
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Французька ультраправа партія “Національне об'єднання” (RN) та її союзники здобули рекордні 14 місць у Сенаті – палаті парламенту, де домінують праві сили.

Такими є підсумки недільного голосування, повідомляє France24.

Згідно з підрахунками AFP, у неділю обрали дев’ятьох сенаторів від “Національного об’єднання” (RN) – на додаток до трьох, які отримали місця у 2023 році. Ще двох сенаторів було обрано від партії “Союз правих за республіку” (UDR), яку очолює союзник RN Ерік Сьотті.

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Лідер RN Жордан Барделла заявив, що сенатори від партії сформують спільну групу із союзниками з UDR.

Таким чином партія фактично вчетверо збільшила своє представництво в цьому органі, що налічує 348 місць.

Після оголошення результатів кандидатка в президенти від RN Марін Ле Пен назвала цей успіх “історичною перемогою”.

Кожні три роки місцеві посадовці обирають нових сенаторів для оновлення половини складу верхньої палати парламенту. Термін повноважень кожного сенатора становить шість років.

Ультраправа партія вперше увійшла до Сенату, отримавши два місця у 2014 році (тоді вона мала назву “Національний фронт”), а у 2023 році здобула три місця.

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