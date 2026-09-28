У ПАР унаслідок стрілянини за два дні померло 28 людей

Мотиви нападів залишаються незрозумілими, однак район, де сталися смертельні інциденти, охоплений протистоянням між угрупованнями, що займаються незаконним видобутком золота.

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Після стрілянини у барі у ПАР загинуло 18 людей. Щонайменше двоє із загиблих були громадянами Лесото, повідомляють Euronews.

За повідомленням поліції, ввечері у суботу восьмеро озброєних штурмовими гвинтівками нападників увірвалися до бару в напівсільському селищі Ведела, розташованому приблизно за 80 кілометрів від центру Йоганнесбурга, і вбили 13 чоловіків та чотирьох жінок.

“У лікарні померла ще одна жертва, тож загальна кількість загиблих сягнула 18”, – повідомили правоохоронці.

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В іншому інциденті у неділю озброєні особи вбили 10 людей і поранили ще 11 у розважальному закладі в одному з селищ поблизу Кейптауна.

Мотиви нападів залишаються незрозумілими, однак цей район охоплений протистоянням між угрупованнями, що займаються незаконним видобутком золота.

У покинутих шахтах Південної Африки працюють тисячі нелегальних копачів. Багато з них прибувають з інших країн півдня Африки, зокрема з королівства Лесото, територія якого оточена Південно-Африканською Республікою.

Цю сферу пов’язують з організованою злочинністю, вбивствами та іншими протиправними діями.

Південна Африка переповнена легальною та нелегальною вогнепальною зброєю. Тут часто трапляються випадки стрілянини, що нерідко стають наслідком ворожнечі між бандами, вимагання та конкуренції між неформальними бізнес-структурами.

Країна з населенням близько 62 мільйонів осіб має один із найвищих у світі рівнів убивств: щодня тут гине близько 60 людей.