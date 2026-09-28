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У ПАР унаслідок стрілянини за два дні померло 28 людей

Мотиви нападів залишаються незрозумілими, однак район, де сталися смертельні інциденти, охоплений протистоянням між угрупованнями, що займаються незаконним видобутком золота.

У ПАР унаслідок стрілянини за два дні померло 28 людей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Після стрілянини у барі у ПАР загинуло 18 людей. Щонайменше двоє із загиблих були громадянами Лесото, повідомляють Euronews.

За повідомленням поліції, ввечері у суботу восьмеро озброєних штурмовими гвинтівками нападників увірвалися до бару в напівсільському селищі Ведела, розташованому приблизно за 80 кілометрів від центру Йоганнесбурга, і вбили 13 чоловіків та чотирьох жінок.

“У лікарні померла ще одна жертва, тож загальна кількість загиблих сягнула 18”, – повідомили правоохоронці.

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В іншому інциденті у неділю озброєні особи вбили 10 людей і поранили ще 11 у розважальному закладі в одному з селищ поблизу Кейптауна.

Мотиви нападів залишаються незрозумілими, однак цей район охоплений протистоянням між угрупованнями, що займаються незаконним видобутком золота.

У покинутих шахтах Південної Африки працюють тисячі нелегальних копачів. Багато з них прибувають з інших країн півдня Африки, зокрема з королівства Лесото, територія якого оточена Південно-Африканською Республікою.

Цю сферу пов’язують з організованою злочинністю, вбивствами та іншими протиправними діями.

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Південна Африка переповнена легальною та нелегальною вогнепальною зброєю. Тут часто трапляються випадки стрілянини, що нерідко стають наслідком ворожнечі між бандами, вимагання та конкуренції між неформальними бізнес-структурами.

Країна з населенням близько 62 мільйонів осіб має один із найвищих у світі рівнів убивств: щодня тут гине близько 60 людей.

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