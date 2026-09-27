Guardian: У США побоюються спроб оскаржити результати проміжних виборів після голосування

Експерти побоюються, що період підрахунку голосів може стати приводом для поширення заяв про фальсифікації та оскарження результатів.

Голосування на виборчій дільниці у Філадельфії, штат Пенсільванія, США, 5 листопада 2024 року.

Експерти з питань виборів попереджають, що адміністрація президента США Дональда Трампа може використати період підрахунку голосів після проміжних виборів у листопаді для оскарження результатів.

Про це пише The Guardian.

Контроль над Конгресом США залишається невизначеним, тому колишні американські чиновники вважають години та дні після голосування особливо вразливим періодом.

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На початку вересня Верховний суд США відхилив спробу адміністрації Трампа запровадити жорсткіші обмеження щодо голосування поштою. На цьому тлі експерти побоюються, що адміністрація Трампа може використовувати період підрахунку голосів для поширення тверджень про можливі порушення та оскарження результатів, які не відповідатимуть їхнім очікуванням.

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Колишня заступниця радника з питань внутрішньої безпеки США Кейтлін Дуркович припустила, що адміністрація може посилити заяви про іноземне втручання після завершення голосування. За її словами, це потенційно може супроводжуватися вимогами вилучити виборче обладнання або бюлетені.

Водночас ці слова є оцінкою можливого розвитку подій, а не підтвердженням існування відповідного плану адміністрації.

У деяких штатах підрахунок голосів займає кілька днів, а в Каліфорнії – кілька тижнів. Від результатів у штатах, де підрахунок триватиме довше, може залежати контроль над Палатою представників і Сенатом.

"Саме в цей період, під час очікування, починають виникати сумніви", – сказала Дуркович, додавши, що такі сумніви можуть посилюватися через дії іноземних та американських політичних гравців.

Ларрі Норден із Центру правосуддя Бреннана зазначив, що виборчі чиновники штатів уже намагаються пояснювати громадськості процедури підрахунку голосів, щоб зменшити ризик суперечок після виборів.

Окремі побоювання стосуються можливих заяв про іноземне втручання. Колишня заступниця директора Національної розвідки США Бет Саннер заявила, що немає прикладів спроб іноземної держави втрутитися саме в технічний процес підрахунку голосів.

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За її словами, іноземний вплив, пропаганда та безпосереднє втручання у технічний процес виборів є різними явищами.

Водночас федеральні органи США продовжують перевіряти виборчу інфраструктуру та списки виборців. Міністерство внутрішньої безпеки, зокрема, вимагає від окремих штатів надати списки виборців і проводить ініціативу з виявлення можливих негромадян у виборчих списках. Критики цієї ініціативи ставлять під сумнів використані дані та її законність.

Колишній чиновник Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джефф Гейлз також заявив про скорочення федеральної підтримки кібербезпеки виборів. За його словами, через скорочення штату та фінансування CISA виборчі органи штатів отримують менше технічної допомоги та інформації про потенційні кіберзагрози.

Водночас виборчі органи штатів проводять аудит результатів голосування та продовжують підготовку до виборів.

Дострокове голосування у США вже розпочалося. Основний день проміжних виборів запланований на 3 листопада 2026 року. На них визначатимуть склад Палати представників і частину Сенату США.