FT: Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа перевіряти списки виборців через базу даних мігрантів

Рішення суду дозволяє федеральному уряду використовувати систему SAVE для перевірки громадянства виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу.

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Голосування на дільниці у Гендерсоні, штат Невада

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа використовувати розширену федеральну базу даних для перевірки громадянства виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді, пише Financial Times.

Верховний суд скасував блокування, запроваджене судом нижчої інстанції щодо використання Міністерством внутрішньої безпеки США системи SAVE для перевірки списків виборців.

Більшість суддів заявила, що федеральний уряд має реагувати на запити штатів і місцевих органів влади щодо перевірки громадянства людей, зареєстрованих для голосування.

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Система Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) була створена у 1986 році для перевірки імміграційного статусу людей та визначення їхнього права на участь у певних федеральних програмах.

За останні 18 місяців адміністрація Трампа значно розширила її можливості. Тепер система може використовувати дані Управління соціального забезпечення та інші федеральні записи, зокрема інформацію про громадян США, народжених у країні.

У Міністерстві юстиції США заявляють, що оновлена система здатна обробляти понад мільйон запитів на день.

Розширення SAVE оскаржили організації, які захищають виборчі права. Вони стверджують, що система може помилково визначати громадян як негромадян, а її використання створює ризики для приватності та виборчих прав.

У судових матеріалах заявляли про випадки помилок під час перевірки громадянства.

Суддя Кетанджі Браун Джексон заявила, що навіть потенційне позбавлення права голосу невеликої кількості законних виборців може мати серйозні наслідки.