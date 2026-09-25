Reuters: Уряд Фіцо може втратити більшість у парламенті через конфлікт у коаліції

Фіцо заявив, що внутрішня суперечка в одній із партій влади може позбавити його уряд мінімальної парламентської більшості.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд може втратити більшість у парламенті через конфлікт у Словацькій національній партії (SNS), яка входить до правлячої коаліції, пише Reuters.

Конфлікт триває навколо міністра довкілля Томаша Тараби, якого до уряду делегувала саме SNS. Лідер партії Андрей Данко вимагає його заміни.

Тараба, зі свого боку, натякнув, що після можливого виходу з уряду може сформувати нову депутатську групу разом з іншими представниками коаліції. За такого сценарію уряд Фіцо може втратити парламентську більшість. Наразі його перевага над опозицією становить лише три голоси у 150-місному парламенті.

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"Це кадрове рішення SNS призведе до втрати парламентської більшості", – заявив Фіцо.

Прем’єр закликав Данка і Тарабу надати гарантії збереження більшості та заявив, що готовий відкликати подання про звільнення міністра, якщо сторонам вдасться досягти домовленості.

Конфлікт між SNS і Тарабою триває вже кілька місяців. Раніше Данко вимагав його заміни на іншого представника партії.

Водночас внутрішня суперечка в коаліції може мати ширші політичні наслідки. Якщо уряд втратить підтримку більшості депутатів, він може стати урядом меншості. Дострокові вибори також можливі за умови відповідного рішення парламенту.

Роберт Фіцо останніми роками виступає проти частини політики ЄС і НАТО щодо Росії та підтримує збереження відносин із Москвою.

Влітку перед липневим самітом НАТО в Анкарі Фіцо виступив проти фінансової допомоги Україні і заявив, що Словаччина не платитиме за військові витрати України.