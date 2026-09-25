Основна частина коштів піде на компенсації витрат країнам-членам ЄС за надане озброєння.

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представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас

Країни-члени Євросоюзу погодили умови виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для підтримки України.

Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

У межах цього пакета 900 млн євро спрямують на місію ЄС з військової допомоги Україні. Ще 1 млрд євро піде на фінансування спільних закупівель нового озброєння і військового обладнання.

Каллас зазначила, що основну частину коштів — 4,7 млрд євро — призначено для компенсації витрат країнам-членам ЄС за надане озброєння. При цьому деякі держави вже заявили про намір передати свою частку цієї компенсації безпосередньо Україні.

«Це рішення стало чіткою відповіддю на гібридні атаки РФ, якими Москва марно намагається залякати Європу та змусити її зменшити допомогу Україні», - заявила глава євродипломатії.