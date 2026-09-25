За словами Василе Тофана, кількість дронів, які залітають в Молдову, істотно зросла.

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що влада країни наразі не вважає ймовірним військове вторгнення Росії в найближчому майбутньому. Водночас, за його словами, Москва намагається перевірити реакцію країн НАТО.

Про це Тофан сказав в інтерв’ю CNN під час візиту до Нью-Йорка, пише Newsmaker.

"Ми не вважаємо, що така атака неминуча найближчим часом", – заявив молдовський прем’єр.

Водночас Тофан зазначив, що Росія, на його думку, "прощупує" реакцію країн НАТО. Одним із проявів цього він назвав польоти безпілотників через територію Молдови у напрямку Румунії. У серпні через територію Молдови пролетіло більше безпілотників, ніж за весь 2025 рік.

Водночас Молдова наразі не планує вступати до НАТО. Тофан наголосив, що країна має намір зберігати нейтральний статус, а вступ до Європейського Союзу залишається її національним проєктом.