Опозиція Чехії вимагає голосування про недовіру уряду через бюджет

Опозиційні партії зібрали підписи всіх своїх депутатів.

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Опозиційні партії Чехії ініціювали голосування про недовіру уряду через бюджетні плани, які передбачають наступного року другий за величиною бюджетний дефіцит в історії країни.

Про це пише Bloomberg.

Опозиційні партії зібрали підписи всіх своїх депутатів, щоб вимагати скликання позачергового засідання нижньої палати парламенту, головною темою якого стане проєкт державного бюджету на 2027 рік. Коаліція прем’єр-міністра Андрея Бабіша має достатню кількість мандатів, тому його відставка малоймовірна.

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Цього тижня уряд Бабіша зменшив запланований дефіцит до 386 млрд чеських крон ($18 млрд) порівняно з попередньою пропозицією у 389 млрд крон.

Уряд виправдовує збільшення бюджетного дефіциту необхідністю інвестицій та економічного зростання, а також збільшенням видатків на інфраструктуру, охорону здоров’я та оборону. Бабіш неодноразово заявляв, що Чехія може дозволити собі послабити традиційну бюджетну дисципліну, оскільки відносно низький рівень державного боргу дає можливість збільшити видатки.

Спікер парламенту Томіо Окамура має скликати засідання на найближчу можливу дату, тож очікується, що дебати відбудуться вже наступного тижня. Тристоронній альянс Бабіша контролює 108 із 200 місць у парламенті.

Лідери опозиції також заявили, що порушать питання потенційно неврегульованого конфлікту інтересів Бабіша, пов’язаного із сільськогосподарськими фондами. Прем’єр-міністр водночас продовжує наполягати, що врегулював свій конфлікт інтересів.