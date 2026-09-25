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Очільник Ватиканської комісії з питань штучного інтелекту не користується технологією "через брак часу"'

Він вже чотири місяці обіймає посаду, покликану залучити Церкву до революції у сфері штучного інтелекту.

Очільник Ватиканської комісії з питань штучного інтелекту не користується технологією "через брак часу"'
Кардинал Майкл Черні
Фото: EPA/UPG

Очільник Ватиканської комісії з питань штучного інтелекту зізнався, що сам не користується ШІ – попри те, що вже чотири місяці обіймає посаду, покликану залучити Церкву до революції у сфері штучного інтелекту.

Про це пише Politico.

Кардинал Майкл Черні спілкувався з ведучою Енн Макелвой у подкасті “Brussels Playbook Week Ender”. Його запитали, чи використовує він ШІ у своїй роботі, він відповів: “Ні, поки що ні. У мене просто не було на це часу”.

Папа Лев призначив цього канадського кардинала чеського походження на посаду голови Міждикастеріальної комісії Ватикану з питань штучного інтелекту в травні, об’єднавши зусилля різних адміністративних відомств Ватикану для вивчення впливу ШІ на людство.

Коли його запитали, чи має він якісь принципові заперечення щодо цієї технології, він заявив: “Я цілком готовий і радий навчатися”. Кардинал додав: “Я також вважаю своїм моральним обов’язком використовувати її, щоб отримати власний досвід, і сподіваюся, що це допоможе мені в роботі”.

Раніше Черні закликав європейських політиків і єпископів чіткіше реагувати на попередження про ризики того, що передові моделі штучного інтелекту можуть вийти з-під контролю людини.

  • У травні у своєму першому великому маніфесті Папа Лев XIV закликав уряди “роззброїти” штучний інтелект та керуватися загальним благом, а не владою чи прибутком. Понтифік наголосив, що хоча штучний інтелект може бути цінним інструментом, він також становить багато небезпек для людства.
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