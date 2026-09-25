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Зеленський: санкції проти Росії треба продовжувати, аби наближати дипломатичне завершення війни

Путін не спішить із закінченням війни, вважає президент України. 

Зеленський: санкції проти Росії треба продовжувати, аби наближати дипломатичне завершення війни
Фото: Наша Нива

Санкційний законопроєкт співавторства покійного сенатора Ліндсі Грема є дуже сильним. Він включає не лише санкції, а й тарифну політику.

Ці інструменти зараз в руках президента США Дональда Трампа, і відповідне питання піднімали на зустрічі. Про це Володимир Зеленський сказав в аудіоспілкуванні з журналістами 25 вересня. 

«Президент Трамп, навіть публічно він казав, що Україна і Росія хочуть завершення цієї війни. Ми розмовляли, він знає мою думку, він це чув від мене, що, на мій погляд, Путін точно не спішить з закінченням війни, принаймні він не дає відповідних сигналів», – пояснив він.

Тому Україна вважає, що потрібно продовжувати санкційну політику, аби наближати дипломатичне завершення війни. 

«Була вся команда Трампа. Ми всі говорили про це. Був Бессент, секретар, який відповідає якраз за санкційну політику. Я думаю, що наші переговорні групи, які мали ще додаткову зустріч після нашої зустрічі з президентом Трампом, напрацюють всі дати для відповідних кроків стосовно можливої підготовки зустрічі. І також хочеться, що було розуміння, що буде з санкціями», – сказав Володимир Зеленський. 

  • Нещодавно Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти Росії та Ірану, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. Підписання відбулося 18 вересня за американським часом, але вже після опівночі за київським.
  • Хоча документ містить деякі додаткові обмеження проти Москви і Тегерана, головний його механізм Трамп повинен активувати окремим рішенням. Йдеться про покарання для країн, які продовжать торгівлю з Росією, зокрема купуючи нафту та газ у країни-агресора. Президент отримав право запроваджувати проти них тарифні мита на рівні 100% від вартості товарів.
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