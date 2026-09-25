Журналісти CNN та MS NOW заявили, що їм відмовили у висвітленні офіційної вечері в Білому домі

Їм відмовили у доступі для висвітлення прибуття гостей на офіційну вечерю на честь лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Журналісти CNN та MS NOW повідомляють, що їм відмовили у доступі для висвітлення офіційної вечері в Білому домі, попри рішення суду про необхідність відновити їхній доступ до території.

Про це пише BBC.

У судовому рішенні, ухваленому вночі, федеральний суддя зазначив, що заборона Білого дому щодо трьох видань – CNN, MS NOW та Politico – ймовірно, є неконституційною. Адміністрація зобов’язана надати їм доступ, принаймні тимчасовий.

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Трамп заборонив їм вхід минулого тижня, звинувативши у поширенні “фейкових новин”.

У четвер вранці журналістам цих трьох видань дозволили повернутися.

Однак увечері репортер і продюсер CNN, а також репортер MS NOW повідомили, що їм відмовили у доступі для висвітлення прибуття гостей на офіційну вечерю на честь лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Представники видань заявили, що належним чином подали імена своїх журналістів для отримання акредитації на висвітлення цієї події.

У CNN повідомили: приблизно за годину до запланованого прибуття Сі Цзіньпіна в Білому домі заявили, що висвітлювати подію можуть лише фоторепортер і звукооператор, але не повна група, до складу якої входять репортер і продюсер.

Репортерка MS NOW у Білому домі Лора Баррон-Лопес розповіла, що співробітники Білого дому повідомили їй про неможливість допуску та порадили звернутися до директора з комунікацій.

Представник Білого дому з питань комунікацій у дописі на соціальній платформі X заявив, що “всупереч тому, у що вас хочуть змусити повірити фейкові новини, вони не можуть безперешкодно отримувати доступ до всіх приміщень Білого дому, усіх заходів та пресконференцій”.

Трамп оголосив про заборону для трьох видань 18 вересня, пояснивши це критичним висвітленням його діяльності.

Опісля в офіційних листах адміністрація заявила про загрозу національній безпеці.