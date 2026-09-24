Данія підвищила рівень кіберзагрози до високого через загрозу російських атак

Данські спецслужби зафіксували плани Росії щодо вчинення диверсій, після чого Данія підвищила рівень загрози кібератак із середнього до високого.

У країні попереджають, що РФ планує активізувати гібридну війну проти Заходу та НАТО в найближчі місяці, пише Politico.

Данське кіберагентство повідомило про високу ймовірність спроб Росії здійснити руйнівні кібератаки, що й стало причиною зміни рівня загрози. Наразі це найвищий показник, адже наступний рівень оголошують безпосередньо під час здійснення атаки. Данія стала першою країною ЄС, яка офіційно підвищила рівень кіберзагрози через зростання гібридної активності РФ.

За оцінкою розвідки Міністерства оборони Данії, Росія посилить гібридну війну і частіше атакуватиме країни Заходу та НАТО, що матиме серйозніші наслідки, ніж раніше. Також розвідка бачить низький, але зростаючий ризик того, що РФ може розпочати обмежений військовий напад на одну чи кілька прикордонних країн НАТО.

Данська розвідка виявила конкретні факти підготовки Росії до диверсій проти країни. Очільниця данського кіберагентства Лайла Рейнберг наголосила, що кібератаки можуть завдати шкоди критичній інфраструктурі і вплинути на роботу державних органів, компаній і життя громадян. Наприклад, у 2024 році пов'язані з Кремлем хакери атакували невеликий данський водоканал, через що 450 будинків ненадовго залишилися без водопостачання.