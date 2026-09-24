У Польщі евакуювали два пункти пропуску на кордоні з Україною через російські удари

Йдеться про прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську.

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Польщі довелося евакуювати прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську через російську атаку по Україні поблизу польського кордону.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції з болгарським колегою Руменом Радевим у Варшаві, інформує PAP.

"Нам знову довелося евакуювати прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську. Ви можете уявити, які це спричиняє втрати та нервове напруження", – сказав польський прем’єр.

За словами Туска, ситуація створює додаткове напруження для Польщі та попереджає європейських партнерів про необхідність готуватися до складних найближчих тижнів і місяців.

Він також зазначив, що російська сторона наразі не демонструє, на його думку, жодної доброї волі.