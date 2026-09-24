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У Польщі евакуювали два пункти пропуску на кордоні з Україною через російські удари

Йдеться про прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську.

У Польщі евакуювали два пункти пропуску на кордоні з Україною через російські удари
Прем'єр Польщі Дональд Туск
Фото: ОПУ

Польщі довелося евакуювати прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську через російську атаку по Україні поблизу польського кордону. 

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції з болгарським колегою Руменом Радевим у Варшаві, інформує PAP.

"Нам знову довелося евакуювати прикордонні переходи в Грубешові та Дорогуську. Ви можете уявити, які це спричиняє втрати та нервове напруження", – сказав польський прем’єр.

За словами Туска, ситуація створює додаткове напруження для Польщі та попереджає європейських партнерів про необхідність готуватися до складних найближчих тижнів і місяців.

Він також зазначив, що російська сторона наразі не демонструє, на його думку, жодної доброї волі.

  • Вранці 24 вересня Польща двічі піднімала в повітря військову авіацію через російські удари по Україні. У зв’язку з атакою Росії на українську територію також було оголошено попередження для Люблінського та Підкарпатського воєводств.
  • У середу ввечері, 23 вересня, на території наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink у Воля-Кробовській, що у Мазовецькому воєводстві, виникла пожежа. Це інфраструктура, яка забезпечує інтернет-зв’язок цього регіону Європи, зокрема України.  Попередньо йдеться про саботаж.
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