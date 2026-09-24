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​Данія очікує посилення гібридної війни Росії проти Заходу найближчими місяцями

Таку оцінку ситуації оприлюднила данська військова розвідка у новому звіті.

​Данія очікує посилення гібридної війни Росії проти Заходу найближчими місяцями
Ілюстративне фото
Фото: radatv

Росія найближчими місяцями може активізувати гібридну війну проти Заходу та НАТО. Таку оцінку оприлюднила данська служба військової розвідки у своєму новому звіті про загрози.

Про це пише Reuters.

За оцінкою розвідки, Москва може частіше здійснювати атаки проти західних країн і держав НАТО. При цьому наслідки таких дій для держав, що зазнають атак, можуть бути серйознішими, ніж раніше.

Питання російської гібридної діяльності та диверсій у Європі останнім часом привернуло додаткову увагу після того, як Німеччина звинуватила Росію у спробі атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле.

Після цього держави-члени Європейського Союзу закликали запровадити нові санкції проти Росії.

  • Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвідка має дані про підготовку Росії до гібридних ударів проти країн, які підтримують Україну. Існує ризик застосування дронів та ракет проти держав східного флангу Альянсу, зокрема саме Польщі.Росіяни хочуть уникнути прямої військової відповіді НАТО і переконати членів блоку, що механізм колективної оборони не працює.
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