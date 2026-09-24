​Данія очікує посилення гібридної війни Росії проти Заходу найближчими місяцями

Росія найближчими місяцями може активізувати гібридну війну проти Заходу та НАТО. Таку оцінку оприлюднила данська служба військової розвідки у своєму новому звіті про загрози.

Про це пише Reuters.

За оцінкою розвідки, Москва може частіше здійснювати атаки проти західних країн і держав НАТО. При цьому наслідки таких дій для держав, що зазнають атак, можуть бути серйознішими, ніж раніше.

Питання російської гібридної діяльності та диверсій у Європі останнім часом привернуло додаткову увагу після того, як Німеччина звинуватила Росію у спробі атаки безпілотником на аеропорт Лейпциг/Галле.

Після цього держави-члени Європейського Союзу закликали запровадити нові санкції проти Росії.