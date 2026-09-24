Туреччина передасть Багдаду контроль над своєю базою у північному Іраці

Ця заява з’явилася після зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з прем’єр-міністром Іраку Алі аль-Заїді полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Туреччина передасть Багдаду контроль над своєю базою в Башиці у північному Іраці.

Про це повідомила адміністрація президента Туреччини у спільній заяві з іракською стороною, пише France24.

“З огляду на прогрес, досягнутий завдяки заходам безпеки, впровадженим Іраком, турецькі війська поступово передадуть базу Башика-Зілкан федеральному уряду Іраку відповідно до узгоджених механізму та графіка”, – йдеться у спільній заяві.

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Ця заява з’явилася після зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з прем’єр-міністром Іраку Алі аль-Заїді, що відбулася в середу на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Графік передачі об’єкта не було уточнено.

У грудні 2015 року за згодою автономного регіону Іракський Курдистан Туреччина створила військову базу в Башиці.

За повідомленнями турецької преси, Анкара розмістила там до 600 військовослужбовців. Це спричинило напруженість у відносинах із Багдадом, який звинуватив Анкару в порушенні суверенітету.

У середу Анкара та Багдад також домовилися “повністю відновити державну владу в Синджарі та усунути присутність незаконних іноземних збройних формувань”.

Раніше Туреччина вже проводила військові операції в районі Синджару проти бойовиків Робітничої партії Курдистану (РПК).

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