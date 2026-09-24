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Трамп зустрів Сі Цзінпіня в аеропорту червоним хідником і прольотом військової авіації

Розпочався триденний державний візит лідера Китаю до США.

Трамп зустрів Сі Цзінпіня в аеропорту червоним хідником і прольотом військової авіації
Сі Цзінпінь і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Очільник комуністичного Китаю Сі Цзінпінь прибув до Сполучених Штатів з триденним державним візитом. На авіабазі Сент-Ендрюс літак глави держави зустрічав особисто президент Дональд Трамп.

Як пише BBC, до трапу було простелено червоний хідник - так само, як минулоріч Трамп робив для Путіна на Алясці. Під час зустрічі лідерів над аеропортом здійснили показовий проліт винищувачі повітряних сил США.

Кореспонденти у Вашингтоні зазначають, що це найбільші почесті, які були організовані Трампом своєму візаві за весь час перебування республіканця у Білому домі. Такий прийом підкреслює вагу, яку надає президент візиту китайського керманича.  

Очікується, що Трамп та Сі будуть обговорювати митні тарифи, торговельні угоди, розвиток штучного інтелекту, війни в Ірані та Україні, а також ситуацію щодо Тайваню. Сі Цзінпінь вже встиг заявити, що Китай та Сполучені Штати "мають бути партнерами, а не суперниками". 

Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив перший результат двосторонніх переговорів - США та Піднебесна домовились продовжити "тарифне перемир'я", термін якого мав спливати у листопаді, до січня наступного року.  

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