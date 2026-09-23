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Балтійські країни просять підтримки ЄС для боротьби з дронами

Литва, Латвія та Естонія хочуть отримати 500 мільйонів євро.

Балтійські країни просять підтримки ЄС для боротьби з дронами
Міністр оборони Литви Робертас Каунас
Фото: LRT

Литва, Латвія та Естонія спільно звернулися до Європейської комісії з проханням надати додаткову фінансову підтримку ЄС для розвитку можливостей боротьби з безпілотниками.

Про це пише Reuters, посилаючись на міністра оборони Литви Робертас Каунас.

Це пов'язано з останніми випадками, коли безпілотники увійшли до повітряного простору Балтійського регіону. Країни занепокоєні тим, що війна між Москвою та Києвом переходить за межі кордонів НАТО.

За даними видання країни хочуть отримати від ЄС 500 мільйонів євро.

«Ми розглядаємо можливість спільних закупівель потужностей, надаючи перевагу європейській оборонній промисловості. Це зміцнює як нашу стійкість, так і співпрацю між галузями оборони в Європі», – сказав Каунас.

  • Прем’єр Литви заявив про готовність країни дати відсіч Росії та плани евакуації. Уряд опрацьовує різні сценарії реагування на можливу агресію.
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