UFORCE каже, що залучає до роботи над дронами фахівців з «Формули-1»

Вони добре розбираються в двигунах, сенсорах та матеріалах для корпусів, зазначає виробник

Українська оборонна компанія UFORCE залучає до розробки дронів інженерів з команд «Формули-1». Про це в інтерв'ю для DOU розповів CEO компанії Олег Рогинський.

За його словами, досвід фахівців з автоспорту виявився надзвичайно цінним для української оборонної індустрії.

«Вони досконало володіють технологіями, які нам потрібні: чудово працюють із композитами та карбоном, з якого створені боліди, знають усе про сенсори й вміють оптимізувати як електричні, так і звичайні двигуни», — пояснив Рогинський.

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Головна перевага таких спеціалістів, за його словами, — уміння «витискати кожен зайвий грам зайвої ваги із системи та робити її максимально надійною», причому швидко.

«Кожного разу, коли ми поєднуємо інженера з «Формули-1» із нашим українським талантом та ставимо їм спільну задачу, виникає справжня магія», — зазначив Рогинський.

Водночас CEO UFORCE зазначив, що наймати інженерів в Україні стало складніше через скорочення кількості доступних спеціалістів на ринку. За його словами, традиційна інженерна школа, яка раніше значною мірою живилася аутсорсингом, нині не забезпечує ринок такою кількістю кадрів.

Тому компанія знову розглядає можливість розвитку закордонних R&D-центрів і одночасно шукає український талант за кордоном — зокрема серед українців, що працюють у OpenAI, Anthropic, Google, Anduril та Palantir.

Рогинський також зазначив, що українських інженерів за кордоном намагаються залучати до роботи без необхідності повертати їхні родини в Україну. За його словами, багато таких фахівців продовжують підтримувати Україну фінансово, працюючи в західних технологічних компаніях. На думку Рогинського, українські інженери мають і практичну перевагу — глибше розуміння потреб військових.

Нагадаємо, нещодавно UFORCE продемонструвала новий морський дрон MV11 із сімейства MAGURA, здатний перевозити інші безпілотні системи.