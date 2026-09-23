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UFORCE каже, що залучає до роботи над дронами фахівців з «Формули-1»

Вони добре розбираються в двигунах, сенсорах та матеріалах для корпусів, зазначає виробник

UFORCE каже, що залучає до роботи над дронами фахівців з «Формули-1»
Презентація серії морських дронів Magura
Фото: ГУР

Українська оборонна компанія UFORCE залучає до розробки дронів інженерів з команд «Формули-1». Про це в інтерв'ю для DOU розповів CEO компанії Олег Рогинський.

За його словами, досвід фахівців з автоспорту виявився надзвичайно цінним для української оборонної індустрії.

«Вони досконало володіють технологіями, які нам потрібні: чудово працюють із композитами та карбоном, з якого створені боліди, знають усе про сенсори й вміють оптимізувати як електричні, так і звичайні двигуни», — пояснив Рогинський.

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Головна перевага таких спеціалістів, за його словами, — уміння «витискати кожен зайвий грам зайвої ваги із системи та робити її максимально надійною», причому швидко.

«Кожного разу, коли ми поєднуємо інженера з «Формули-1» із нашим українським талантом та ставимо їм спільну задачу, виникає справжня магія», — зазначив Рогинський.

Водночас CEO UFORCE зазначив, що наймати інженерів в Україні стало складніше через скорочення кількості доступних спеціалістів на ринку. За його словами, традиційна інженерна школа, яка раніше значною мірою живилася аутсорсингом, нині не забезпечує ринок такою кількістю кадрів. 

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Тому компанія знову розглядає можливість розвитку закордонних R&D-центрів і одночасно шукає український талант за кордоном — зокрема серед українців, що працюють у OpenAI, Anthropic, Google, Anduril та Palantir. 

Рогинський також зазначив, що українських інженерів за кордоном намагаються залучати до роботи без необхідності повертати їхні родини в Україну. За його словами, багато таких фахівців продовжують підтримувати Україну фінансово, працюючи в західних технологічних компаніях. На думку Рогинського, українські інженери мають і практичну перевагу — глибше розуміння потреб військових. 

Нагадаємо, нещодавно UFORCE продемонструвала новий морський дрон MV11 із сімейства MAGURA, здатний перевозити інші безпілотні системи. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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