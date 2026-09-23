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Міноборони: Понад 500 підрозділів Сил оборони отримали доступ до DOT-Chain Defence

Військові можуть самостійно обирати та замовляти необхідні безпілотники, засоби РЕБ, НРК та інші засоби через DOT-Chain Defence.

Міноборони: Понад 500 підрозділів Сил оборони отримали доступ до DOT-Chain Defence
Фото: Міноборони

Понад 500 підрозділів Сил оборони вже мають доступ до онлайн-маркетплейсу зброї та військових засобів DOT-Chain Defence, який розвиває Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони.

Про це повідомляє Міноборони України.

За понад рік роботи через систему Сили оборони отримали понад 1,3 млн дронів та інших засобів на загальну суму 85 млрд грн. Постачання здійснюються як безпосередньо через DOT-Chain Defence, так і в межах програми "Армія дронів. Бонус".

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Маркетплейс дає військовим можливість самостійно обирати необхідні засоби та формувати замовлення відповідно до потреб підрозділів.

До системи, зокрема, долучилися нові підрозділи проєкту "Лінія дронів" та окремі штурмові полки. Відтепер вони також можуть самостійно замовляти безпілотні системи через DOT-Chain Defence.

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, маркетплейсом користуються підрозділи ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, СБУ, ГУР, Державної спеціальної служби транспорту та інших складових Сил оборони, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

"Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше підрозділів могли самостійно обирати собі зброю", – зазначив Мстислав Банік.

Ще рік тому доступ до DOT-Chain Defence мали лише 12 бригад ЗСУ. Поступове масштабування системи дозволило розширити її використання на більшість складових Сил оборони.

Найбільшу частку замовлень через маркетплейс наразі становлять:

  • безпілотні літальні апарати – 84%;
  • засоби радіоелектронної боротьби – 8,6%;
  • наземні роботизовані комплекси – 7,2%;
  • боєприпаси – 0,2%.

Фінансування замовлень здійснюється за трьома державними бюджетними програмами: безпосередньо DOT-Chain Defence, програмою "Армія дронів. Бонус" та програмою, що фінансує потреби МВС.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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