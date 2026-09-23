- П’ятеро людей, серед них дитина, постраждали внаслідок російського удару по Володимирівці у Запорізькій області.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
Росіяни завдали по селу два удари керованими авіаційними бомбами.
Пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки.
Поранено двох жінок, двох чоловіків та 13-річного хлопчика. Усім надають необхідну допомогу.
- Як повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, вчора окупанти завдали 734 удари по 52 населених пунктах області. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих атак.