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Росія вдарила по Володимирівці у Запорізькій області, є поранені

Серед постраждалих є 13-річний хлопчик.

Росія вдарила по Володимирівці у Запорізькій області, є поранені
Пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки
  • П’ятеро людей, серед них дитина, постраждали внаслідок російського удару по Володимирівці у Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Росіяни завдали по селу два удари керованими авіаційними бомбами. 

Пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки.

Поранено двох жінок, двох чоловіків та 13-річного хлопчика. Усім надають необхідну допомогу.

  • Як повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, вчора окупанти завдали 734 удари по 52 населених пунктах області. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ворожих атак.
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