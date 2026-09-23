Серед постраждалих є 13-річний хлопчик.

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Пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки

П’ятеро людей, серед них дитина, постраждали внаслідок російського удару по Володимирівці у Запорізькій області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Росіяни завдали по селу два удари керованими авіаційними бомбами.

Пошкоджені та частково зруйновані приватні будинки.

Поранено двох жінок, двох чоловіків та 13-річного хлопчика. Усім надають необхідну допомогу.