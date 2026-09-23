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У Ковелі на Волині зафіксували влучання в інфраструктурний об’єкт

Місцеві жителі повідомляють про пошкодження майна.

У Ковелі на Волині зафіксували влучання в інфраструктурний об’єкт
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Вранці 23 вересня у Ковелі на Волині під час повітряної тривоги зафіксували влучання в об’єкт інфраструктури. Також мешканці повідомляють про пошкодження майна, переважно вікон.

Про це повідомила Ковельська міська рада.

У громаді вже працює спеціальна комісія, яка обстежує та фіксує пошкодження нерухомого майна. Ці дані необхідні для подальшого відшкодування збитків та надання допомоги мешканцям.

У міськраді наголосили, що навіть після збиття ворожої цілі небезпеку можуть становити уламки, які падають на землю.

  • 13 вересня на Волині, всього за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.
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