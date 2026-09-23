Вранці 23 вересня у Ковелі на Волині під час повітряної тривоги зафіксували влучання в об’єкт інфраструктури. Також мешканці повідомляють про пошкодження майна, переважно вікон.

Про це повідомила Ковельська міська рада.

У громаді вже працює спеціальна комісія, яка обстежує та фіксує пошкодження нерухомого майна. Ці дані необхідні для подальшого відшкодування збитків та надання допомоги мешканцям.

У міськраді наголосили, що навіть після збиття ворожої цілі небезпеку можуть становити уламки, які падають на землю.