Вранці 23 вересня у Ковелі на Волині під час повітряної тривоги зафіксували влучання в об’єкт інфраструктури. Також мешканці повідомляють про пошкодження майна, переважно вікон.
Про це повідомила Ковельська міська рада.
У громаді вже працює спеціальна комісія, яка обстежує та фіксує пошкодження нерухомого майна. Ці дані необхідні для подальшого відшкодування збитків та надання допомоги мешканцям.
У міськраді наголосили, що навіть після збиття ворожої цілі небезпеку можуть становити уламки, які падають на землю.
- 13 вересня на Волині, всього за два кілометри від кордону з Польщею, російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу. Завдяки цьому ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав.