Головне за ніч та ранок середи, 23 вересня: майже 250 боєзіткнень, дроновий терор Києва, обшуки в Мінвідновлення

Російська армія вранці 23 вересня вдарила по кількох районах Києва дронами. Є влучання по заправках, складах, бізнес-центру і транспортних підприємствах. Станом на 10:30 відомо про одного загиблого – це один з восьми поранених. Медики боролися за нього, але травми виявилися надто важкими.

Четверо людей залишаються в лікарнях. Атака на місто триває.

Більше інформації – в новині.

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У кількох районах Києва є задимлення внаслідок атак.

Киянам радять зачинити вікна і пити більше води.

Під час атаки Росії на столицю під прицілом ворога опинилася також залізнична інфраструктура Києва, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Станом на зараз: один наш залізничник, повертаючись зі зміни додому, отримав уламкові поранення. В лікарні, поруч наші. Надається вся необхідна допомога", – написав він у фейсбуці, закликавши громадян бути уважними біля залізничних обʼєктів під час ворожих атак.

"Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги. Нагадаємо: і за жовтого рівня посадка та висадка пасажирів - лише з підземних приміщень Центрального вокзалу, те ж саме - на Дарниці", - наголосив голова УЗ.

"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе - бережіть себе", - додав він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 247 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак, на Покровському - 23.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 560 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 522 440 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 23 вересня російська армія атакувала портову і цивільну інфраструктуру в Одеській області. Під ударом було комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда. Загинув капітан – громадянин України.

Решту екіпажу евакуювали, повідомив у Facebook голова ОВА Олег Кіпер. Пожежу ліквідували.

«Також двічі поспіль атаковано складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин», – сказав Кіпер.

У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну 161 ударним безпілотниками типу Shahed (82 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія», а також «Бандероль»/«Дань-Т» із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 3 «Бандероль»/«Дань-Т».

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

У першому півріччі цього року забезпечення Збройних Сил не відповідало реальним потребам. За всіма напрямками, починаючи від снарядів, наземних роботизованих комплексів, пікапів, багі і мотоциклів, воно було на рівні 15-20 % від потреби.

Про це колишній головком Олександр Сирський повідомив під час дискусії, організованої LB та EFI Group. На запитання, чому так сталося, він сказав, що це питання до тодішнього міністра Михайла Федорова в першу чергу.

«Тому, звичайно, це створювало проблеми… на 26-й рік був затверджений план кампанії. Був спланований ряд операцій, частина з яких була обов'язковою. Частину планувалося проводити відповідно до обстановки, яка могла скластися. Звичайно, виконання всіх цих планів і наші втрати, в першу чергу, в людях. Особливо, коли проблеми з НРК, у перший період, у перше півріччя, була критична», – сказав Сирський.

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту повідомило, що зранку в офісі відомства проводяться слідчі дії.

Зазначається, що слідчі дії не повʼязані з роботою відомства. Вони стосуються директора Департаменту політики відновлення, призначеного на посаду у квітні цього року. "За наявною інформацією, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб’єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці, а обставини, які розслідуються, не пов’язані з його роботою", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що надають правоохоронним органам всю необхідну інформацію та сприяють проведенню слідчих дій.

Докладніше – в новині.

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