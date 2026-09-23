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Сили оборони ліквідували ще 1 560 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 522 440 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1 560 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 560 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 522 440 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 522 440 (+1 560) осіб / persons
  • танків – 12 367 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 387 (+13) од.
  • артилерійських систем – 50 216 (+32) од.
  • РСЗВ – 2 152 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 665 (+2) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 530 560 (+1 426) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 152 553 (+380) од.
  • спеціальна техніка – 4 737 (+4) од.

Дані уточнюються.

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