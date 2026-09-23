Росія вже втратила в Україні близько 1 522 440 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1 560 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 522 440 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.26 склали:

особового складу – близько 1 522 440 (+1 560) осіб / persons

танків – 12 367 (+3) од.

бойових броньованих машин – 25 387 (+13) од.

артилерійських систем – 50 216 (+32) од.

РСЗВ – 2 152 (+1) од.

засоби ППО – 1 665 (+2) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 723 (+3) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 530 560 (+1 426) од.

крилаті ракети – 5 111 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 152 553 (+380) од.

спеціальна техніка – 4 737 (+4) од.

Дані уточнюються.