У Києві викрили вимагання коштів з агролісництв за відсутність перевірок

За даними слідства, щомісячну плату встановив очільник одного з відділів Держекоінспекції.

В Києві викрили факти вимагання грошей з агролісництв за невтручання у їхню роботу з боку Державної екологічної інспекції.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, виконувач обов’язків начальника одного з відділів Держекоінспекції встановив для агролісництв щомісячну плату - по 500 доларів США з кожного.

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За ці кошти він обіцяв не проводити перевірки, не реагувати на порушення під час заготівлі деревини та не передавати відповідну інформацію правоохоронним органам. Платити мали регулярно до 10 числа кожного місяця.

За версією слідства, до отримання коштів посадовець залучив свого батька, який раніше очолював лісництво, та родича - лісничого одного з державних підприємств. Через останнього мали передаватися гроші від агролісництв.

18 вересня лісничого затримали на парковці одного зі столичних торговельних центрів одразу після одержання 2000$, отриманих за безперешкодну роботу чотирьох агролісництв. Того ж дня затримали ще двох учасників.

Усім трьом повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Суд обрав підозрюваним тримання під вартою з альтернативою внесення 665 600 грн застави кожному.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.