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Від початку року підрозділи Сил оборони знищили понад 350 000 ворожих безпілотників

Всі ураження зафіксовані в бойовій системі DELTA.

Від початку року підрозділи Сил оборони знищили понад 350 000 ворожих безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Підрозділи Сил оборони України від початку 2026 року знешкодили понад 350 000 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Зокрема, понад 320 000 ворожих безпілотників літакового та коптерного типу на рахунку підрозділів безпілотних систем. Зокрема, близько 220 000 «крил» та 100 000 коптерів.

 Крім того, підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація збили 31 000 дронів типу «Шахед». 

Усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

"Це дає змогу відстежити особливості кожного збиття та швидше масштабувати рішення, які дають результат", - зазначили в Міноборони.

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