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Сили оборони ліквідували полковника ЗС РФ Ісаєва, який у 2014 році зрадив Україну

Чоловік із 1992 року проходив військову службу в ЗСУ, однак перейшов на бік ворога.

Сили оборони ліквідували полковника ЗС РФ Ісаєва, який у 2014 році зрадив Україну
Олександр Ісаєв

На Херсонщині 19 вересня Сили оборони ударом FPV-дрона ліквідували командира 8 артилерійського полку ЗС РФ (в/ч 87714) Олександра Ісаєва. 

Про це повідомляє проєкт "Книга катів".

Полк діяв на приморському тактичному напрямку в складі угруповання окупаційних військ "Днепр".

Ісаєв - уродженець Миколаєва, з 1992 року проходив військову службу в Збройних силах України. У 2014 році, будучи начальником штабу – першим заступником командира 406 окремої бригади берегової артилерійської групи Центру військ берегової охорони Військово-морських сил, він перейшов на бік ворога.

Ісаєва призначили на посаду начальника штабу – заступника командира 8-го артилерійського полку 22 армійського корпусу ЧФ РФ. У 2015 році його звільнили в запас. У жовтні 2022 році Ісаєв повернувся на службу на попередню посаду, брав участь у війні проти України. 

У вересні 2024 року його призначили командиром 8-го артилерійського полку з присвоєнням звання "полковник". 

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