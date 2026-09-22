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«Укрнафта» вже встановила 19 габіонів на АЗС Києва

Наразі компанія також працює над облаштуванням на заправках мобільних укриттів. 

«Укрнафта» вже встановила 19 габіонів на АЗС Києва
Фото: Facebook-сторінка Сергія Корецького

«Укрнафта» будує фізичний захист на заправках мережі. Йдеться про кілька рівні безпеки. Перший – встановлення габіонів на території АЗС, другий – облаштування мобільних укриттів. 

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Зараз роботи тривають на комплексах компанії у столиці. 

«Через посилення російських атак на Київ оперативно спрямували додаткові зусилля на захист комплексів у столиці. Зокрема, вже розпочали встановлення габіонів на київських АЗК. Перші 19 об'єктів уже облаштовані. Також розпочинаємо встановлення мобільних укриттів там, де поряд немає стаціонарних», – пояснив Богдан Кукура. 

Керівник компанії додав, що «Укрнафта» системно посилює фізичний захист комплексів. Подібні роботи раніше проводили в прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про напинання довкола заправок протидронових сіток, встановлення габіони для додаткового захисту людей та обладнання від уламків, і монтування укриттів.

«Наразі ми зосереджені на тому, щоб обслуговування було максимально оперативним. Просимо клієнтів не затримуватися на території після заправлення та покупок. Під час повітряної тривоги будь-якого рівня припиняємо всі види обслуговування. У такій ситуації необхідно одразу виконувати вказівки персоналу та залишити територію комплексу», – розповів Богдан Кукура. 

  • Росіяни атакують не лише заправки мережі «Укрнафти», а й спрямовують дрони по виробничих потужностях компанії. 
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