«Укрнафта» вже встановила 19 габіонів на АЗС Києва

Наразі компанія також працює над облаштуванням на заправках мобільних укриттів.

«Укрнафта» будує фізичний захист на заправках мережі. Йдеться про кілька рівні безпеки. Перший – встановлення габіонів на території АЗС, другий – облаштування мобільних укриттів.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Зараз роботи тривають на комплексах компанії у столиці.

«Через посилення російських атак на Київ оперативно спрямували додаткові зусилля на захист комплексів у столиці. Зокрема, вже розпочали встановлення габіонів на київських АЗК. Перші 19 об'єктів уже облаштовані. Також розпочинаємо встановлення мобільних укриттів там, де поряд немає стаціонарних», – пояснив Богдан Кукура.

Керівник компанії додав, що «Укрнафта» системно посилює фізичний захист комплексів. Подібні роботи раніше проводили в прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про напинання довкола заправок протидронових сіток, встановлення габіони для додаткового захисту людей та обладнання від уламків, і монтування укриттів.

«Наразі ми зосереджені на тому, щоб обслуговування було максимально оперативним. Просимо клієнтів не затримуватися на території після заправлення та покупок. Під час повітряної тривоги будь-якого рівня припиняємо всі види обслуговування. У такій ситуації необхідно одразу виконувати вказівки персоналу та залишити територію комплексу», – розповів Богдан Кукура.