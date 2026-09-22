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Росіяни атакували Одеську область. Були масштабні пожежі

Перевірка повітря не показала загрози для населення. 

Росіяни атакували Одеську область. Були масштабні пожежі
Одеська область
Фото: ДСНС України Telegram

Російська армія 22 вересня вдарила по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складах.

Минулося без поранених, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Він додав, що через сильне задимлення проводили замір якості атмосферного повітря.

«За їх результатами, вміст хімічних речовин і продуктів горіння не перевищує допустимих норм. Загрози для населення немає», – сказав він.  

Сьогодні вранці керівник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що над обласним центром після удару було видно чорний дим. Удар припав на Одеський район. 

У ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося боротися з вогнем в умовах постійної загрози повторних ударів. 

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