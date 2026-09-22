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На місцях нічного обстрілу працюють понад 500 рятувальників і поліцейських

Вдалося загасити всі пожежі. 

На місцях нічного обстрілу працюють понад 500 рятувальників і поліцейських
Рятувальник на місці російського обстрілу
Фото: ДСНС

Сьогодні, 22 вересня, понад 500 рятувальників і поліцейських працюють на місцях нічного обстрілу. Станом на 11:00 вдалося загасити всі пожежі, повідомив глава МВС Іван Виговський. 

Четверо людей загинули у Дніпрі. Там російські військові вдарили по продуктових складах, підприємствах, меблевому цеху. На місці працюють усі необхідні підрозділи, і рятувальники перевіряють інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами.

Є постраждалі у Києві, серед ночі ударний дрон пошкодив багатоповерхівки у спальному районі на лівому березі. Вранці - підприємство з виробництва керамічної плитки. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки на Київщині, Харківщині, Вінниччині. Останні години під атакою перебуває залізнична інфраструктура.

Ліквідація нічного обстрілу
Фото: ДСНС
Ліквідація нічного обстрілу

  • У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками. ППО знешкодила 186 цілей. Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. 
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