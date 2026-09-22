На місцях нічного обстрілу працюють понад 500 рятувальників і поліцейських

Сьогодні, 22 вересня, понад 500 рятувальників і поліцейських працюють на місцях нічного обстрілу. Станом на 11:00 вдалося загасити всі пожежі, повідомив глава МВС Іван Виговський.

Четверо людей загинули у Дніпрі. Там російські військові вдарили по продуктових складах, підприємствах, меблевому цеху. На місці працюють усі необхідні підрозділи, і рятувальники перевіряють інформацію про людей, які можуть перебувати під завалами.

Є постраждалі у Києві, серед ночі ударний дрон пошкодив багатоповерхівки у спальному районі на лівому березі. Вранці - підприємство з виробництва керамічної плитки. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки на Київщині, Харківщині, Вінниччині. Останні години під атакою перебуває залізнична інфраструктура.

Фото: ДСНС Ліквідація нічного обстрілу