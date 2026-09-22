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На горі Піп Іван у Карпатах зафіксували мінусову температуру

На вершині вранці 22 вересня був -1 °C.

На горі Піп Іван у Карпатах зафіксували мінусову температуру
Піп Іван
Фото: ДСНС України

На вершині гори Піп Іван (Чорногірський) температура повітря опустилася до -1 °C. Рятувальники закликають туристів зважати на погодні умови.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними синоптиків, зараз на горі хмарно. Вітер західний, його швидкість становить 4 м/с.

ДСНС радить туристам подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження.

Вранці 22 вересня негода наробила збитків одразу у кількох областях України. Через сильний вітер та зливи частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях.

  • Піп Іван (Піп Іван Чорногірський) – одна з найвищих вершин Українських Карпат, висота – 2028.5. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії відомі під сучасною назвою "Білий слон".
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