На горі Піп Іван у Карпатах зафіксували мінусову температуру

На вершині гори Піп Іван (Чорногірський) температура повітря опустилася до -1 °C. Рятувальники закликають туристів зважати на погодні умови.
Про це повідомили в ДСНС України.
За даними синоптиків, зараз на горі хмарно. Вітер західний, його швидкість становить 4 м/с.
ДСНС радить туристам подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження.
Вранці 22 вересня негода наробила збитків одразу у кількох областях України. Через сильний вітер та зливи частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях.
- Піп Іван (Піп Іван Чорногірський) – одна з найвищих вершин Українських Карпат, висота – 2028.5. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії відомі під сучасною назвою "Білий слон".