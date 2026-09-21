Мадяр заявив, що Угорщина не приєдналася до "Карпатської вісімки"

"Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали".

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом ініційованого Україною формату "Карпатської вісімки", спрямованого на посилення співпраці між країнами Карпатського регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.

Мадяр заявив, що Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату, але не прийняв його і "мав на це причини".

"Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали", – зазначив Мадяр, наголосивши, що Угорщина "в цьому не бере участі".

У чому саме полягали причини відмови, він не сказав.

Повідомлялося, що в установчому саміті беруть участь представники Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії, Угорщини, ЄС. За його підсумками ухвалили підсумкову декларацію.

Угорщину на саміті представляв не прем’єр-міністр, а заступник посла в Україні.