Китай за 45 годин здійснив чотири успішні космічні запуски ракет

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15–16 вересня упродовж 45 годин із трьох різних китайських космодромів відбулися запуски чотирьох різних ракет-носіїв. Дві з них створили приватні компанії. Усі чотири запуски завершилися успішно, повідомляє Space.com.

Першою стартувала ракета-носій "Чжуцюе-2E", створена компанією LandSpace. Ракета використовує як паливо рідкий метан і рідкий кисень, таку саму паливну пару використовує надважка ракета Starship компанії SpaceX.

"Чжуцюе-2E" вивела на низьку навколоземну орбіту 10 супутників для китайського широкосмугового супутникового угруповання "Цяньфань" ("Тисяча вітрил").

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Згідно з планом, у підсумку угруповання має налічувати 15 тисяч супутників.

Ще дев’ять супутників "Цяньфань" на орбіту вивела ракета Gravity-1. Вона стартувала з баржі біля узбережжя Шанхая. Ракету експлуатує компанія Orienspace.

Ракета Gravity-1 є найпотужнішою у світі ракетою на твердому паливі.

Наступною стартувала ракета "Чанчжен-12" (Long March 12), створена державною Китайською корпорацією аерокосмічної науки та технологій (CASC).

Вона стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань. На борту ракети перебували дев’ять космічних апаратів для китайського широкосмугового супутникового угруповання SatNet на низькій навколоземній орбіті.

Згідно з планом, у підсумку мережа складатиметься з 13 тисяч супутників.

Серію запусків завершила ракета "Куайчжоу-11" (Kuaizhou-11), яка стартувала з космодрому Цзюцюань.

Ракету-носій експлуатує дочірня компанія державної Китайської корпорації аерокосмічної науки та промисловості (CASIC).

"Куайчжоу-11" вивела на орбіту два радіолокаційні супутники для дистанційного зондування Землі, що належать китайській компанії Spacety.