«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСвіт

Китай за 45 годин здійснив чотири успішні космічні запуски ракет

Запуски здійснювалися з трьох різних космодронів.

Китай за 45 годин здійснив чотири успішні космічні запуски ракет
Фото: EPA/UPG

15–16 вересня упродовж 45 годин із трьох різних китайських космодромів відбулися запуски чотирьох різних ракет-носіїв. Дві з них створили приватні компанії. Усі чотири запуски завершилися успішно, повідомляє Space.com.

Першою стартувала ракета-носій "Чжуцюе-2E", створена компанією LandSpace. Ракета використовує як паливо рідкий метан і рідкий кисень, таку саму паливну пару використовує надважка ракета Starship компанії SpaceX.

"Чжуцюе-2E" вивела на низьку навколоземну орбіту 10 супутників для китайського широкосмугового супутникового угруповання "Цяньфань" ("Тисяча вітрил").

Реклама

Згідно з планом, у підсумку угруповання має налічувати 15 тисяч супутників.

Ще дев’ять супутників "Цяньфань" на орбіту вивела ракета Gravity-1. Вона стартувала з баржі біля узбережжя Шанхая. Ракету експлуатує компанія Orienspace.

Ракета Gravity-1 є найпотужнішою у світі ракетою на твердому паливі.

Наступною стартувала ракета "Чанчжен-12" (Long March 12), створена державною Китайською корпорацією аерокосмічної науки та технологій (CASC).

Вона стартувала з космодрому Веньчан на острові Хайнань. На борту ракети перебували дев’ять космічних апаратів для китайського широкосмугового супутникового угруповання SatNet на низькій навколоземній орбіті.

Згідно з планом, у підсумку мережа складатиметься з 13 тисяч супутників.

Серію запусків завершила ракета "Куайчжоу-11" (Kuaizhou-11), яка стартувала з космодрому Цзюцюань.

Ракету-носій експлуатує дочірня компанія державної Китайської корпорації аерокосмічної науки та промисловості (CASIC).

"Куайчжоу-11" вивела на орбіту два радіолокаційні супутники для дистанційного зондування Землі, що належать китайській компанії Spacety.

  • 5 серпня 2024 року китайське державне підприємство запустило першу партію супутників для мегасузір'я, аби скласти конкуренцію Starlink. Запуск проводила компанія Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Він відбувся з космодрому Тайюань, одному з головних китайських центрів запуску супутників і ракет.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies