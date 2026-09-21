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Китай підтвердив перший за майже три роки візит Сі Цзіньпіна до США

Сі здійснить державний візит до США 23–25 вересня на запрошення президента США. 

Китай підтвердив перший за майже три роки візит Сі Цзіньпіна до США
Президент США Дональд Трамп спілкується з президентом Китаю Сі Цзіньпіном
Фото: EPA/UPG

Китай підтвердив, що президент Сі Цзіньпін відвідає США, де зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.

Як пише Bloomberg, Сі здійснить державний візит до США 23–25 вересня на запрошення президента США. 

Китайський лідер проведе з Трампом «поглиблений обмін думками» щодо ключових питань двосторонніх відносин, а також миру та розвитку у світі.

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За словами речника Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякуня, обидві країни прагнуть спільно «належним чином врегульовувати розбіжності».

«Взаємні візити двох президентів протягом пів року матимуть історичне значення і стануть важливою віхою», – сказав він. Востаннє Дональд Трамп і Сі зустрічалися в травні.

Це буде перший візит Сі до США з 2023 року, коли він зустрічався з тодішнім президентом США Джо Байденом під час поїздки, яка включала участь у саміті АТЕС у Сан-Франциско.

США та Китай обговорюють зниження мит на низку товарів, зокрема американські енергоносії та сільськогосподарську продукцію.

Напередодні зустрічі двох президентів американські та китайські чиновники провели в неділю торговельні переговори в Нью-Йорку. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав зустріч «дуже успішною». За його словами, сторони домовилися започаткувати діалог щодо штучного інтелекту, метою якого буде досягнення спільного розуміння цілей і загроз, пов'язаних із цією технологією.

Трамп заявив, що влаштує для Сі державну вечерю. Очікується, що в ній візьмуть участь виконавчий голова Apple Inc. Тім Кук і генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Серед інших питань, які, ймовірно, обговорюватимуть президенти, – війна з Іраном, постачання рідкісноземельних матеріалів та конкуренція у сфері штучного інтелекту.

Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, і Сі, схоже, не поспішає допомагати Трампу в його зусиллях завдати економічної шкоди Ірану.

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