Китай підтвердив перший за майже три роки візит Сі Цзіньпіна до США

Сі здійснить державний візит до США 23–25 вересня на запрошення президента США.

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Китай підтвердив, що президент Сі Цзіньпін відвідає США, де зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.

Як пише Bloomberg, Сі здійснить державний візит до США 23–25 вересня на запрошення президента США.

Китайський лідер проведе з Трампом «поглиблений обмін думками» щодо ключових питань двосторонніх відносин, а також миру та розвитку у світі.

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За словами речника Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякуня, обидві країни прагнуть спільно «належним чином врегульовувати розбіжності».

«Взаємні візити двох президентів протягом пів року матимуть історичне значення і стануть важливою віхою», – сказав він. Востаннє Дональд Трамп і Сі зустрічалися в травні.

Це буде перший візит Сі до США з 2023 року, коли він зустрічався з тодішнім президентом США Джо Байденом під час поїздки, яка включала участь у саміті АТЕС у Сан-Франциско.

США та Китай обговорюють зниження мит на низку товарів, зокрема американські енергоносії та сільськогосподарську продукцію.

Напередодні зустрічі двох президентів американські та китайські чиновники провели в неділю торговельні переговори в Нью-Йорку. Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав зустріч «дуже успішною». За його словами, сторони домовилися започаткувати діалог щодо штучного інтелекту, метою якого буде досягнення спільного розуміння цілей і загроз, пов'язаних із цією технологією.

Трамп заявив, що влаштує для Сі державну вечерю. Очікується, що в ній візьмуть участь виконавчий голова Apple Inc. Тім Кук і генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Серед інших питань, які, ймовірно, обговорюватимуть президенти, – війна з Іраном, постачання рідкісноземельних матеріалів та конкуренція у сфері штучного інтелекту.

Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, і Сі, схоже, не поспішає допомагати Трампу в його зусиллях завдати економічної шкоди Ірану.