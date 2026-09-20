МЗС Польщі засудило проведення Росією псевдовиборів на окупованих територіях України, Молдови і Грузії

Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило заяву, в якій засудило проведення Росією нелегальних виборів на тимчасово окупованих територіях України — у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму та Севастополі.
Крім того, Варшава засудила організацію голосування у Наддністрянщині, Південній Осетії та Абхазії без згоди офіційної влади Молдови та Грузії.
У польському відомстві наголосили, що ці «виборчі процеси» відбулися незаконно і порушують усі норми міжнародного права та демократії. МЗС Польщі нагадало про резолюцію Генасамблеї ООН від жовтня 2022 року, у якій 143 країни засудили спроби анексії і фейкові референдуми.
Дії Росії є прямим порушенням суверенітету й територіальної цілісності України та суперечать Женевській конвенції, наголосило польське МЗС. Жодні псевдовибори не мають юридичної сили і не можуть легітимізувати спроби анексії захоплених земель.
Польща закликала Росію поважати міжнародне право, припинити протиправні дії та повністю вивести свої війська з території України.
- Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо проведення псевдовиборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України.
- У 2023 році росіяни проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади. Тоді представники окупаційних адміністрацій так само включали місцевих жителів до "виборчих комісій" та агітаційних бригад.
- СБУ наголошувала, що такі заходи є незаконними, а за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність.
- Розвідка також попередила про можливі теракти і закликала мешканців ТОТ у період із 17 до 21 вересня уникати місць масового скупчення людей, "виборчих дільниць", адміністративних будівель, залучених до голосування, а також військових об’єктів окупантів.
- Тим часом глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС не визнає "вибори" в окупованій Росією Південній Осетії. Представник Єврокомісії додав, що це ж стосується і України.