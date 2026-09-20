МЗС Польщі засудило проведення Росією псевдовиборів на окупованих територіях України, Молдови і Грузії

«Виборчі процеси» відбулися незаконно і порушують усі норми міжнародного права та демократії, ідеться в заяві.

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Міністерство закордонних справ Польщі оприлюднило заяву, в якій засудило проведення Росією нелегальних виборів на тимчасово окупованих територіях України — у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму та Севастополі.

Крім того, Варшава засудила організацію голосування у Наддністрянщині, Південній Осетії та Абхазії без згоди офіційної влади Молдови та Грузії.

У польському відомстві наголосили, що ці «виборчі процеси» відбулися незаконно і порушують усі норми міжнародного права та демократії. МЗС Польщі нагадало про резолюцію Генасамблеї ООН від жовтня 2022 року, у якій 143 країни засудили спроби анексії і фейкові референдуми.

Дії Росії є прямим порушенням суверенітету й територіальної цілісності України та суперечать Женевській конвенції, наголосило польське МЗС. Жодні псевдовибори не мають юридичної сили і не можуть легітимізувати спроби анексії захоплених земель.

Польща закликала Росію поважати міжнародне право, припинити протиправні дії та повністю вивести свої війська з території України.

Верховна Рада ухвалила звернення до міжнародної спільноти щодо проведення псевдовиборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України.

У 2023 році росіяни проводили на ТОТ вже псевдовибори до регіональних органів влади. Тоді представники окупаційних адміністрацій так само включали місцевих жителів до "виборчих комісій" та агітаційних бригад.

СБУ наголошувала, що такі заходи є незаконними, а за участь в їхній організації передбачена кримінальна відповідальність.