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ЄС не визнає "вибори" в окупованій Росією Південній осетії, – Каллас

ЄС продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

ЄС не визнає "вибори" в окупованій Росією Південній осетії, – Каллас
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Євросоюз не визнає так звані "президентські вибори", які 18 вересня провели в окупованому Росією регіоні Грузії Південній Осетії.

Про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас.

"Європейський Союз не визнає конституційно-правових рамок, включно з нещодавніми поправками до них, на підставі яких 18 вересня 2026 року в окупованому сепаратистському регіоні Грузії – Південній Осетії – було організовано так звані президентські вибори. Їхні результати є нікчемними", – йдеться у заяві.

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Каллас заявила, що країни ЄС засуджують дії Росії, спрямовані на призначення російського посадовця де-факто президентом окупованої Південної Осетії.

В ЄС також засудили підписання 9 травня 2026 року так званої угоди про "поглиблення союзницької взаємодії" та подальші спроби Росії посилити контроль над регіоном шляхом його інтеграції у свою політичну, військову, економічну та правову сфери.

За словами Каллас, такі дії суперечать мирному врегулюванню грузинсько-осетинського конфлікту та створюють ризик подальшої незаконної анексії Південної Осетії Росією.

Вона також наголосила, що ЄС продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"ЄС закликає РФ поважати суверенітет Грузії та припинити будь-які дії, що підривають територіальну цілісність грузинської держави", – заявила Каллас.

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