Данія швидше надасть новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Данії ухвалив рішення негайно виділити Україні новий пакет допомоги на суму близько $276 млн для посилення протиповітряної оборони.
Країна вирішила прискорити ці поставки у відповідь на небезпечний інцидент у міжнародних водах, пише Reuters.
Підставою для такого кроку стала атака російського фрегата, який без попередження випустив сигнальні ракети в бік данського військового гелікоптера під час здійснення ним аерофотозйомки. Військові ледь уникнули ураження, а Москва звинуватила данських пілотів у «небезпечних маневрах».
Міністр оборони Данії Єппе Бруус наголосив: якщо Росія сподівається залякати країну, то результатом стане лише швидше розширення оборонної підтримки України. Очільник МЗС Ларс Люке Расмуссен підтвердив, що жодні спроби тиску не змусять Данію зменшити обсяги допомоги українським військовим.
- Днями російський військовий корабель у Балтійському морі запустив сигнальні ракети у напрямку данського військового гелікоптера. Одна з них пройшла на небезпечно близькій відстані від повітряного судна.
- Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала подію "дуже серйозною", водночас зазначивши, що вона, на жаль, не стала несподіванкою. За її словами, інцидент вписується у тенденцію, яку спостерігають у Європі: Росія стає дедалі агресивнішою та наполегливішою, посилює гібридну війну проти Європи, а також випробовує і кидає виклик НАТО.