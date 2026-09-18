Reuters: Ціна російської нафти ESPO Blend вперше з квітня перевищила $120 за барель

Китай збільшив закупівлі російської нафти через ризик дефіциту сировини для місцевих НПЗ.

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Ціна російської нафти марки ESPO Blend вперше з квітня перевищила 120 доларів за барель. Зростання вартості пов’язують зі збільшенням попиту китайських НПЗ на тлі перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу.

Відповідні розрахунки оприлюднило Reuters.

Китай збільшив закупівлі російської нафти через ризик дефіциту сировини для місцевих НПЗ. Перебої з постачанням, зокрема саудівської нафти, змушують китайських покупців заздалегідь формувати запаси перед зимовим сезоном, коли зростає попит на паливо.

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За даними Reuters, ESPO Blend зараз коштує найдорожче від перших тижнів війни з Іраном, яка розпочалася наприкінці лютого. Премія російської нафти цього сорту до ICE Brent, який є одним із основних світових еталонів ціни на нафту, сягнула рекордних 20–30 доларів за барель.

Водночас ціна російської нафти Urals цього тижня піднялася до 110 доларів за барель. Розмір премії залежить від конкретної партії та термінів її поставки.

Китайські НПЗ зазвичай закуповують ESPO за один-два місяці до поставки. Однак через побоювання щодо дефіциту нафти покупці цього разу почали заздалегідь забезпечувати обсяги для завантаження у грудні.

У четвер американські законодавці ухвалили законопроєкт, який передбачає можливість для президента США Дональда Трампа запроваджувати мита на імпорт російської нафти.

США прагнуть таким чином обмежити доходи Росії, які можуть використовуватися для фінансування війни проти України. Потенційні обмеження можуть ускладнити постачання російської нафти до Китаю та Індії.

Водночас трейдери попереджають, що обмеження поставок можуть спричинити подальше зростання світових цін на нафту, що потенційно здатне збільшити доходи Росії від продажу сировини.