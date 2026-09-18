48 людей померли у Нігерії після вживання алкоголю з ймовірним додаванням метанолу

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Щонайменше 48 людей померли на півдні Нігерії після вживання алкогольного напою місцевого виробництва, який, імовірно, містив метанол.

Про це пише The Guardian з посиланням на офіційних осіб.

Загалом постраждали 182 особи, частина з яких перебуває на лікуванні в лікарні.

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“У п’ятницю я випив десь дві чарки. А в суботу помітив, що втратив зір”, – розповів місцевому телеканалу TVC News один з постраждалих.

Вживання алкоголю місцевого виробництва є поширеним явищем у Нігерії – найбільш густонаселеній країні Африки, зокрема у сільській місцевості. Такі напої доступніші за ціною, а контроль за їхній обігом — слабкий.

У поліції повідомили, що у зв’язку з цим інцидентом було заарештовано 15 осіб.

Місцеві жителі розповіли агентству AP, що, на їхню думку, причиною смертей стало вживання популярного трав’яного напою з високим вмістом алкоголю, відомого як “Мавпячий хвіст” (Monkey Tail), до якого додали метанол.

Зазначимо, Національне агентство Нігерії з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами запровадило загальнонаціональну заборону на продаж алкоголю в пакетиках і невеликих пластикових ємностях, оскільки така продукція є легкодоступною для дітей та молоді.